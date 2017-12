VÍDEO El primer i emotiu discurs de Mundó, just arribat de la presó

Carles Mundó ha arribat a l'acte d'inici de campanya d'ERC directe de la presó d'Estremera. Foto: Albert Alemany

Carme Forcadell i Marta Rovira a l'acte d'inici de campanya d'ERC Foto: Albert Alemany

Gràcies per haver-hi estat sempre, us hem tingut al costat en tot moment. Avui sortim de la presó però ho fem sense l'Oriol, sense el Joaquim, sense els Jordis. Pensem en ells, cuidem-los cada dia i, sobretot, dignifiquem-los el 21 de desembre. Que guanyi la democràcia. — Raül Romeva i Rueda (@raulromeva) December 4, 2017

Sortim de la presó amb les nostres conviccions més fortes que mai. Gràcies pel suport extraordinari que hem rebut. No hi som tots: @junqueras @quimforn @jcuixart @jordisanchezp el poble de Catalunya guanyarà la vostra llibertat! #LlibertatPresosPolitics — Josep Rull i Andreu (@joseprull) December 4, 2017

Els consellers Romeva, Mundó, Rull i Turull Foto: TV3

Romeva, Mundó, Turull i Rull just després de sortir de la presó d'Estremera Foto: ACN Minuts abans de les quatre de la tarda han abandonat la presó d'Alcalá Meco les conselleres Dolors Bassa i Meritxell Borràs. En el cas de Bassa i Borràs, han pujat a un cotxe que les esperava dins del centre penitenciari i han marxat amb una gran expectació mediàtica sense fer cap declaració.

Carles Mundó, el conseller de Justícia i número 5 a la llista d'ERC a les eleccions del 21-D, ha estat la sorpresa de l'acte d'inici de campanya que els republicans han fet a Vic. Mundó, que ha abandonat aquesta tarda la presó d'Estremera juntament amb els consellers Romeva, Turull i Rull, i les conselleres Borràs i Bassa, ha estat rebut amb una gran ovació i crits de "llibertat" i s'ha abraçat amb la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Davant del públic, Mundó ha reclamat "joc net" i ha exigit "la llibertat de tots els candidats que es presenten a les eleccions".Hores abans, just després de sortir de la presó, el conseller Mundó ha tingut un record pels consellers que continuen empresonats: "Després de 33 dies i 33 nits recuperem la llibertat. Un agraïment infinit pel suport rebut i una tristor immensa pels companys empresonats". Minuts més tard, ha revelat la promesa que li ha fet al vicepresident Junqueras, que continuarà a la presó d'Estremera: "Li he promès que no descansarem fins aconseguir la llibertat de tots".ERC ha arrencat la campanya a l'Atlàntida de Vic amb un seient especial buit dedicat a Oriol Junqueras, cap de llista dels republicans que continuarà en presó provisional durant la campanya. Forcadell, assegura al costat de la número 2 d'ERC, Marta Rovira, ha rebut la primera ovació de la nit quan ha arribat al local.Juntament amb Mundó, els consellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva han abandonat aquesta tarda la presó d'Estremera després de pagar al migdia les fiances de 100.000 dictades pel magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena. Els quatre dirigents han sortit del centre penitenciari cap a les 18.30 i han estat rebuts per desenes de persones que portaven estelades i han pujat a una furgoneta.Just després de sortir de la presó, el conseller Raül Romeva ha fet una piulada tenint un record pel vicepresident Junqueras, el conseller Forn i els "Jordis". "Avui sortim de la presó però ho fem sense l'Oriol, sense el Joaquim, sense els Jordis. Pensem en ells, cuidem-los cada dia i, sobretot, dignifiquem-los el 21 de desembre", ha dit. També ha volgut agrair el suport i l'escalf de la gent i ha fet una crida perquè "guanyi la democràcia".El conseller de Territori, Josep Rull, també ha fet una piulada deixant clar que surten de la presó "amb les nostres conviccions més fortes que mai". Ha agraït el suport rebut i ha tingut un record pels consellers que encara són empresonats: "No hi som tots: Junqueras, Forn, Cuixart, Sànchez, el poble de Catalunya guanyarà la vostra llibertat!" També Jordi Turull, portaveu i conseller de la Presidència, ha volgut agrair el suport rebut durant les dies que han passat a la presó a través de la xarxa.Aquest migdia, el Tribunal Suprem ha donat per acreditades les fiances de 100.000 euros que ja han abonat els consellers empresonats i als quals aquesta institució ha posat en llibertat . Un cop fet el pagament, els funcionaris s'han desplaçat cap a les presons per portar-hi les interlocutòries amb les ordres d'excarceració. D'altra banda, el vicepresident Oriol Junqueras, el conseller d'Interior Joaquim Forn i els dirigents de l'ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, seguiran en presó provisional per ordre del magistral Pablo Llarena.

