«This is art»: l'art a TV3, més necessari que mai

This is art reflecteix des del primer minut a l’últim una gran feina d’equip. Des de la planificació, la filmació, la qualitat de la imatge, la producció, el guió i tots els aspectes que intervenen en un producte audiovisual estan molt ben cuidats

Com lluitar contra la indignitat que cada dia ocupa el 75% dels informatius de les televisions? Doncs amb la llum de l’art, perquè l’art és el que ens fa millors

Ramon Gener, a «This is art». Foto: @thisisartTV

. Excel·lent, de fet. Posar l’art a primera línia, explicar-lo amb passió, divulgar-lo de manera didàctica i lluminosa, sempre serà una bona idea. En temps de foscor, d’intensa tenebra, explicar-li a tothom que l’art és el millor per la nostra salut, emfasitzar que de les millors coses que poden fer els joves és escoltar música, visitar un museu, anar al cinema, quedar-se embadalit davant d’una estàtua, una joia arquitectònica o una església bizantina. Potser algun d’ells surt de la seva llarga letargia i descobreix així un món nou de possibilitats.. Coneixent com és i com treballa Ramon Gener no resulta complicat aventurar-se a pensar això. Gener habita a totes les arestes i matisos del seu nou programa. Hi ha moments que potser fins i tot una mica massa. Potser abusa dels seus passejos amunt i avall, potser té una presència en certs moments un pèl invasiva. Però està clar que això va amb el pack, n’és indissociable. La seva manera de comunicar i de divulgar és així. Ja ho va fer amb l’excel·lent Òpera amb texans i tots vam quedar encantats., és que This is art reflecteix des del primer minut a l’últim una gran feina d’equip. Des de la planificació, la filmació, la qualitat de la imatge, la producció, el guió i tots els aspectes que intervenen en un producte audiovisual estan molt ben cuidats. És un programa que, per la seva concepció i execució, requereix un bon nombre de mitjans al seu abast. S’agraeix que se li hagin dedicat i que llueixin tant bé en pantalla. S’ha de felicitar l’equip i donar-los un bon aplaudiment. En el primer capítol van abordar la idea de l’èxtasi , les seves representacions en l’art i la manera com els creadors s’han vist empesos a beure’n, viure’n i transmetre’l a la humanitat al llarg dels segles. El relat arrencava fort, amb Gener dins d’una caravana fent de químic alquimista trobant la fórmula de l’MDMA, la droga popularment coneguda com èxtasi. Per un moment vaig patir, em pensava que es posaria un d’aquells cristallets sobre la llengua... Però no. Aquí va començar una narració apassionada i bastant apassionant que el va portar a Roma, l’illa de Torcello (Venècia) i l’Auditori de Barcelona. Va transitar de les luxurioses bacanals pintades Tiziano als daurats bizantins, de Glenn Gould i les Variacions Goldberg de Bach a les estàtues de Bernini, dels escrits de Santa Teresa de Jesús als quadres coloristes de Mark Rothko per acabar amb El poema de l’èxtasi d’Aleksandr Scriabin. Entremig, una performance made in Gener a la plaça del Vaticà i una altra davant d’un palau de Roma.amb el tema i amb els referents que anava desfilant. Torno al que deia al principi, saber explicar l’art –sigui quin sigui- a la gent és tant important en un moment en què a alguns els interessa la mentida, la manipulació i la pura ignorància. Com lluitar contra la indignitat que cada dia ocupa el 75% dels informatius de les televisions? Doncs amb la llum de l’art, perquè l’art és el que ens fa millors, el que ens cultiva i ens construeix el pensament. I el pensament és el que volen aniquilar aquests polítics sense escrúpols que cada dia veiem als diaris.. Els joves necessiten de la força torrencial i constructiva de l’art. Seria tan fantàstic que l’audiència preferent de This is art fossin els joves. És aquest un programa important, ben explicat, ni profund ni superficial, en el punt oportú de cocció que exigeix l’estranya televisió d’avui en dia. Una televisió en què es penalitza incomprensiblement entretenir-se massa explicant una sola cosa. Se n’han d’explicar moltes, fer moltes connexions i ser molt original. Per què? Perquè l’audiència està malacostumada, millor dit se l’ha malacostumat. Tot ha de tenir molt ritme perquè sinó la gent es fastigueja de seguida i es posa a mirar el mòbil, que és el que ja ha fet durant tot el dia.Així estem. Així de tronats. Endavant This is art!

