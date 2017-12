La Generalitat intervinguda calcula un dèficit fiscal de 16.500 milions anuals

Com de costum, les dades del Departament d'Economia no coincideixen amb les que va publicar el Ministeri d'Hisenda en els comptes públics territorialitzats, que utilitzen també el mètode de càrrega-benefici. El govern espanyol va xifrar el dèficit fiscal del 2013 en 8.800 MEUR, un 4,53% del PIB, i el del 2014 en 9.892 milions d'euros el 2014, l'equivalent al 5,02%.



El mètode del flux monetari, el que el Departament d'Economia pren com a referència, assigna les despeses al territori on es gasten, mentre que el de càrrega-benefici, el que fa servir el govern espanyol, assigna les despeses on viuen els ciutadans que se'n beneficien. Tot i que el Departament d'Economia també calcula les balances fiscals amb el sistema de càrrega benefici, les seves xifres no coincideixen amb les del Ministeri per diferències en la metodologia emprada.



El 2014, segons els càlculs del Departament d'Economia pel mètode del flux monetari, Catalunya va aportar 55.949 milions d'euros a les arques de l'Estat, un 18,9% dels recursos totals de l'Estat. En canvi, l'Estat va invertir a Catalunya 39.379 milions, un 13,3% del total de recursos destinats al territori espanyol. El 2013, Catalunya va ingressar 55.974 milions (19% del total) i a canvi en va rebre 40.481 (13,7%).



L'informe "Actualització de la balança fiscal de Catalunya", publicat al web del Departament d'Economia aquest dilluns, exposa que "la desproporció entre el pes específic dels ingressos aportats i el de les despeses destinades a Catalunya es manté invariable històricament, independentment de quin sigui el dèficit o superàvit pressupostari del Govern central, i és la responsable del saldo fiscal territorial negatiu de Catalunya". Així, el text remarca que Catalunya ha estat aportant de mitjana entre els anys 1986 i 2014 al voltant del 19,4% dels ingressos de l'administració central i l'Administració de la Seguretat Social. Del pressupost d'aquestes administracions, a Catalunya s'han rebut de mitjana el 14% de totes les despeses.



Si s’exclouen les partides, tant d'ingressos com de despeses, que pertanyen a la Seguretat Social (que per les seves característiques són despeses no discrecionals), l'Administració general de l'Estat i els ens que en depenen han obtingut de Catalunya una mitjana d'un 19,6% del total dels seus ingressos en els darrers 26 anys, però hi destinen només el 10,9% de les despeses, remarca l'informe.