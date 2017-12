VÍDEO Albiol a l'inici de la campanya: «¡A por ellos!»

🗳️ #21D @Albiol_XG: "El 21, a por ellos!". Ha afegit que "defensem millor que ningú una gran Catalunya dins una gran nació, que és la nostra, que és Espanya" https://t.co/gWjNOHyjgK pic.twitter.com/GrmpT2u7nj — btv notícies (@btvnoticies) 4 de desembre de 2017

L'espai per a concerts de la Sala Bikini de Barcelona amb l'atrezzo d'un balcó amb la bandera espanyola i catalana ha estat l'elecció del PP per iniciar la campanya electoral del 21-D. Des d'aquest escenari simbòlic, el candidat a la presidència i número 1 per Barcelona, Xavier García Albiol, ha fet una crida al seu electorat per "donar la volta a les enquestes" i guanyar en l'"única enquesta veritablement important" del 21 de desembre.Conscient que comencen en l'última posició la cursa electoral, Albiol ha reivindicat els populars com els que tenen "les idees més clares" i els més "ben preparats" davant d'un independentisme que ha "profunditzat en la fractura social" i "ha posat en risc el futur" del país, especialment en el camp econòmic. El candidat popular ha fet una crida a la mobilització i ha tancat la seva intervenció amb un "¡a por ellos!", tal com es pot veure en aquest vídeo de betevé.El PP vendrà l'aplicació de l'article 155 com un dels seus punts forts per davant d'un Cs i PSC que no sempre ha tingut clara la intervenció de l'autogovern català. Els populars en faran bandera com a mesura per assegurar el futur d'Espanya, però també com la via per la qual Catalunya ha recuperat la "normalitat".I la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, li ha donat un nou gir aquest dilluns afirmant que el 155 es va aplicar per restaurar la "legalitat" i la "democràcia", i "preservar l'autogovern i l'autonomia". "Hem retornat l'autogovern", ha reblat Montserrat.Els populars també posen en marxa una campanya on tenen previst fer sentir la seva presència als carrers de Catalunya. La primera mostra va ser dissabte passat: Rajoy, només baixar de l'avió, va fer una passejada -improvisada segons el partit- per Castelldefels acompanyat d'Albiol i l'exalcalde popular del municipi i número set de la llista per Barcelona, Manuel Reyes.Va ser el primer cop que el president espanyol trepitjava els carrers catalans després de l'aplicació de l'article 155. I potser no serà l'únic en tota la campanya. El PP vol fer-se present a Catalunya com a partit de govern a l'Estat i Rajoy visitarà el Principat almenys tres vegades: el proper divendres 8, el dimecres 13 i el diumenge 17. També està prevista l'assistència de ministres al llarg de tota una campanya on els populars intentaran fer valdre un aforisme que Albiol ha repetit en diverses ocasions: "menys moqueta i més carrer".Els populars buscaran el contacte directe amb la ciutadania en caladors traidicionals del partit. Fins ara, el format dels actes de Rajoy a Catalunya és el del dinar-míting davant la militància i dirigents del partit. I Albiol tancarà aquest dimarts, primer dia de campanya oficial, amb una visita al Centro Cultural Galego Saudade de Barcelona, acompanyat del president de Galícia, Alberto Núñez Feijóo. Els populars fien el seu èxit a la mobilització del seu electorat i d'alguns sectors abstencionistes i esperen Albiol, que consideren "hàbil" en les distàncies curtes, ho aconsegueixi.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)