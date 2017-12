Rovira afirma que el tracte a Junqueras demostra que l'Estat vol «il·legalitzar» ERC

A Oriol Junqueras "li tenen por"

Abraçada efusiva entre Carles Mundó i Marta Rovira a l'acte de campanya d'ERC Foto: Albert Alemany

Alegria, però també ràbia. Carles Mundó ha pogut arribar a l'acte d'inici de la campanya electoral del 21-D que s'ha fet a Vic. El conseller de Justícia ha estat excarcerat aquest dilluns d'Estremera, epicentre del tret de sortida d'aquesta cursa fins als comicis convocats per Mariano Rajoy, i ha eclipsat qualsevol de les paraules que s'han pronunciat aquest vespre a una sala gran de L'Atlàntida, plena fins al capdamunt.Mundó, visiblement emocionat, ha rebut l'escalf del públic que l'ha aplaudit dempeus. En el seu breu discurs després de Marta Rovira ha volgut agrair a tota la gent de Catalunya que els ha donat força mentre eren empresonats. "A la bona gent que no descansat per ajudar-me a mi i a la meva família, perquè això no té preu i ho penso de tot cor", ha dit Mundó, tot donant "un encàrrec de l'Oriol": "Ens hem fet una abraçada i m'ha demanat que no descanseu ni un segon per guanyar la llibertat i les eleccions del 21 de desembre"."Hem de guanyar les eleccions amb una victòria indiscutible, clara per als ciutadans del món sencer que Catalunya ni defalleix ni es rendeix mai per defensar la causa de la llibertat", ha clamat. Més enllà, el conseller de Justícia ha assegurat que "el partit no es juga en igualtat de condicions", mentre demanava la llibertat de la resta de candidats.Pel que fa a la candidatura, Marta Rovira, ha assegurat que "si l'Oriol estigués aquí estaria molt orgullós". Així ha començat la número 2 de la candidatura després d'un vídeo amb imatges de Junqueras, felicitant-se per la candidatura que han pogut bastir. Rovira ha seguit exposant els motius pels quals el vicepresident continua a la presó: "Per les seves conviccions democràtiques" i perquè "li tenen por". "Aquest empresonament sense judici de l’oriol és una manera encoberta d’intentar il·legalitzar aquesta candidatura", ha afegit.Rovira també ha desgranat "les garanties" de la candidatura: que el país avançarà, de la lluita contra la pobresa energètica, per implementar la renda garantida de ciutadania, per viure en igualtat efectiva entre homes i dones i dels pressupostos més socials possibles. "Ells saben que ERC significa tot i això i per això ens volen afeblits", ha reblat."Ells les volen guanyar per legitimar tot el que han fet aquestes últimes setmanes: les detencions il·legals i amb nocturnitat, per legitimar el tancament de webs, els escorcolls practicats sense autorització judicial i per seguir exercint una persecució contra una sèrie de gent que pensem diferent", ha seguit la número 2 per Barcelona, per acabar concloent que el 21-D és aquell referèndum per continuar construint república que ells no s'han atrevit mai a pactar".Tot amb tot, En Peyu ha estat l'encarregat d'amenitzar un acte eclipsat per l'arribada de Carles Mundó d'Estremera, on encara queden Junqueras i Forn i els "Jordis" a Soto del Real, però que també ha comptat amb la presència de Joan Ignasi Elena, Antoni Castellà, Carme Labòria i Ernest Maragall, cares visibles de les formacions que inclou la candidatura d'ERC, així com de Najat Driouech, Ruben Wagensberg i Jenn Díaz, que han explicat els motius que els han portat a fer un pas endavant i presentar-se a la llista d'uns republicans que les enquestes els donen com a vencedors.

