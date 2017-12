Puigdemont reclama guanyar a les urnes per forçar l'Estat a dialogar

Elsa Artadi, directora de campanya i número deu per Barcelona de Junts per Catalunya. Foto: Adrià Costa

"Hem d'anar a les urnes i superar la por", recalca Eduard Pujol, un dels homes forts de la candidatura de Puigdemont, que denuncia l'existència de la "inquisició 3.0" de l'Estat

Laura Borràs compara els catalans amb Astèrix i Obèlix, mentre que Salvador Cardús reclama "coratge" per sortir a guanyar el 21-D

Anna Tarrés, un dels fitxatges de Junts per Catalunya Foto: Adrià Costa

La cançó Si et va bé , de Sopa de Cabra, ha estat la banda sonora de l'arrencada de campanya de Junts per Catalunya. El volum ha pujat especialment abans d'introduir l'espot de campanya en el qual el president i candidat Carles Puigdemont demana fer totes aquelles coses que el 155, segons ell, impedeix: "Parla, canta, defensa't, imprimeix, piula, baixa al carrer, pica cassoles, vesteix de groc. Va ser un referèndum i farem un país millor, diu Puigdemont. El president de la Generalitat, en directe des de Bèlgica, ha reiterat que el 21-D és la segona volta de l'1-O i ha reclamat la victòria per administrar el mandat de les urnes en diàleg amb l'Estat."Encara que ens vulguin amnèsics i desconcertats, la memòria dels catalans no és com els discs durs del PP, que desapareixen", ha ironitzat el president. "Fan amb els catalans el mateix que amb els discs durs: no tenen cap altra solució que estomacar-los", ha insistit el dirigent nacionalista, que ha ressaltat que la memòria del país "sempre hi és". "Votarem amb el cap a l'1-O, perquè el nostre projecte viu a les urnes. Viu i es fa gran a les urnes", ha apuntat, citant explícitament el 9-N, el 27-S i el referèndum."Cada cop hem estat més", ha recalcat el president de la Generalitat, segons el qual la democràcia "apropa la independència i la República". "Tenim gent que està a la presó i que està a l'exili, que és el que passa en estats que peguen i no paguen", ha assenyalat el dirigent nacionalista. "Heu de triar entre nació i submissió, entre institucions catalanes i homes foscos de Madrid, entre els candidats que no devem cap obediència a cap baró o als candidats del senyor Rajoy, que són Miquel Iceta i Inés Arrimadas, que són exactament el mateix", ha assenyalat Puigdemont.Segons ell, cal dir a Rajoy el mateix que vam dir a un "senyor molt important" [el rei Felip VI": "Així, no". "Per aquí no hi passem ni hi passarem, ni deixarem que el poble de Catalunya hi passi. El 21-D va de democràcia i de restitució de la democràcia. La millor manera és votar i guanyar. Si alguna cosa els fa por, si alguna cosa els fa tremolor de cames, és que nosaltres guanyem. Que es preparin, que comencin a buscar remei: anirem fins a la victòria", ha recalcat el dirigent independentista."Amb els vots, amb la força dels vots, amb la dignitat d'un poble que no es deixa vèncer, parlarem de política. Oferirem diàleg. Ho farem obeint el mandat de les urnes. Estem al costat de la gent. Si el vostre missatge és alt i clar, que se senti fins a Bèlgica, aquest és el missatge que administrarem", ha recalcat Puigdemont.La directora de campanya de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, ha volgut començar dient que la candidatura té "molta feina". "Aquestes eleccions les hem de guanyar, i depèn de nosaltres", ha apuntat Artadi, que ha recordat que encara hi ha quatre presos polítics a les institucions penitenciàries de l'Estat. Ha estat en aquest moment quan la dona forta de la llista ha fet un agraïment cap a la parella de Jordi Sànchez, número dos de la candidatura. "No pararem fins que sortiu", ha apuntat Artadi.La dirigent nacionalista ha carregat contra Miquel Iceta, candidat del PSC, que aquest dilluns ha lamentat que encara hi hagi consellers i líders civils empresonats. "Avui hi ha més socialistes fora del PSC que dins del PSC", ha asseverat Artadi, que ha contraposat la seva lluita passada per la cohesió social amb la posició favorable a l'article 155. "Tenia dues ànimes i sembla que ara no en tingui cap. No permetrem, Iceta, que frivolitzis amb els presos i els qui estan a l'exili", ha apuntat la número deu per Barcelona.Segons Artadi, els ciutadans es mereixen "un país molt millor, radicalment democràtic, pròsper i que permeti competir en igualtat de condicions". La dirigent nacionalista ha estat l'encarregada de fer una intervenció més programàtica de totes, i l'ha volgut acabar introduint -i defensant- la figura de Puigdemont, present per videoconferència.Eduard Pujol, exdirector de RAC1 i un dels homes forts de la candidatura de Puigdemont, ha passat bona part del dia davant de la presó d'Estremera, d'on han sortit quatre dels consellers que estaven empresonats per l'Audiència Nacional. "Tots estem subtilment amenaçats", ha apuntat Pujol, que ha parlat sense embuts d'un "viatge al franquisme". I, davant d'això, el periodista ha posat com a exemple la llista de Junts per Catalunya, en la qual "el país s'hi ha de veure reflectit". "Això és una respobilitat immensa", ha recalcat durant el seu discurs."Som aquí perquè ens ho juguem tot. Som gent disposada al diàleg, amb qui convingui. El 21 de desembre tornarem a demostrar que el procés va néixer al carrer i viurà a les urnes", ha ressaltat Pujol, que ha indicat que "no hi ha dubte" que l'independentisme guanyarà davant la "inquisició 3.0" i el "neofeixisme 3.0" que forma part del "Decret de Nova Planta 3.0" existent a l'Estat. "Hem de projectar la nostra pròpia llum", ha manifestat el periodista, convertit en portaveu de la candidatura."Avui hauria d'haver estat un dia d'alleujament, però ha estat un nou dia d'indignació. Vivim en un estat d'excepció, cada dia una mica més. I això ens obliga a enfrontar-nos a unes eleccions estranyes, rares, excepcionals", ha indicat Salvador Cardús, número 82 per Barcelona. El sociòleg, que ha constatat que el PSC va acompanyat de les "desferres" d'Unió, ha indicat que el 155 és cosa dels "delinqüents de sempre". "A un estat d'excepció li corresponen unes eleccions excepcionals", ha indicat Cardús, que ha apostat per "reconquerir" l'horitzó que tenia fixat l'independentisme.L'objectiu, segons ell, és tenir una relació de "veïnatge" amb Espanya. El sociòleg ha indicat que l'1-O es va mostrar "la terra promesa des del cim". "L'hem tingut a tocar, i ara res ens pot fer por", ha recalcat el número 82 de la llista, que ha demanat "coratge" i sortir a "guanyar" el 21 de desembre. Li ha agafat el relleu Laura Borràs, número cinc per Barcelona, que ha indicat com "d'amenaçada" està la cultura a Catalunya. "Al voltant dels estats feixistes s'hi aixeca una muralla de xerrameca i filosofia barata", ha recalcat Borràs, en referència a Espanya i a la seva "ofuscació".Segons ella, no es pot afirmar "amb contundència" que l'Estat no sigui feixista. "La violència ha deixat de ser simbòlica". Borràs ha comparat Catalunya amb els "irreductibles" Astèrix i Obèlix davant l'ocupació estatal. "Volem decidir sense tutel·les: és de justícia cultural", ha recalcat la directora de la Institució de les Lletres CatalanesEls dos primers en intervenir han estat Francesc de Dalmases i Anna Tarrés, independents situats en llocs de sortida a les eleccions del 21-D. De Dalmases, que ja va ser membre de l'executiva del Pacte Nacional pel Referèndum, ha apostat per obtenir una majoria que obligui l'Estat a reaccionar i que, de passada, "restauri" la democràcia a Catalunya. Tarrés, exseleccionadora espanyola de natació sincronitzada, ha destacat que el país "juga el seu partit més important" en els comicis d'aquest mes de desembre. "Això no va de partits", han ressaltat dos dels fitxatges més destacats de Puigdemont.Segons les dades de l'organització, l'arrencada de campanya ha aplegat 1.200 persones, entre les quals dirigents del PDECat -amb l'expresident Artur Mas al capdavant-, militants de base i tots els independents que formen part de la candidatura. La periodista Pilar Calvo i Joan Lluís Bozzo han estat els encarregats de presentar l'inici de la campanya i han explicat que en tots els mítings hi haurà una bústia per enviar cartes als presos polítics.

