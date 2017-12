Milers de persones surten al carrer per exigir l'alliberament de «tots» els presos polítics

La plaça de Sant Jaume de Barcelona torna a cantar L’Estaca com a himne del clam de llibertat pic.twitter.com/IUpbm94wTU — Òmnium Cultural (@omnium) 4 de desembre de 2017

Unes 3.500 persones, segons fonts de l'Ajuntament de Barcelona, han omplert aquest dilluns al vespre la plaça de Sant Jaume per exigir que també s'alliberi a Junqueras, Forn, Cuixart i Sànchez, després de la sortida, avui mateix, dels consellers Mundó, Rull, Turull, Borràs, Bassa Romeva. L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural han impulsat la convocatòria que s'ha estès a tots els municipis catalans. "Aquesta és una situació molt dura que ens prefigura un procediment judicial que anirà creixent"; ha advertit el vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, qui ha fet una crida a "reaccionar". El portaveu d'Òmnium, Marcel Mauri, per la seva part, insta "a convertir la tristesa i la indignació en energia" per "seguir construint un país que sigui just i cohesionat". "I perquè el 21-D, els vots de llibertat omplin les urnes", ha afegit.A les vuit del vespre, la plaça que acull el Palau de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona ja estava plena de gent, la majoria amb llaços o complements de color groc, però també amb banderoles amb la paraula 'Sí' o cartells en què es podia llegir 'Llibertat'. Precisament, "Llibertat", però també "Som una República", "Independència" o "Ni un pas enrere" han estat algunes consignes que s'han cridat, així com "Fora okupes, del Palau".En una cantonada de la plaça s'ha desplegat una pancarta en què es demanava la llibertat dels presos. Allà estaven Alcoberro i Mauri, però també la dona de Jordi Cuixart, Txell Bonet, membres del grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, com Alfred Bosch i Juanjo Puigcorbé, així com companys i companyes de Joaquim Forn, qui durant molts va liderar el grup municipal de CiU, ara grup municipal Demòcrata (PDeCAT), amb l'exalcalde Xavier Trias al capdavant. També han estat presents el líder d'EUiA i membre de la Mesa al Parlament, Joan Josep Nuet, qui també fou encausat, i el secretari general d'Unió de Pagesos, Joan Caball."L'aspecte positiu és que sis persones han sortit de la presó", ha dit en declaracions a l'ACN. "El negatiu, una injustícia que continua i una decisió polititzada per no alliberar a dues persones d’entitats de la societat civil organitzada", ha assenyalat sobre Sànchez i Cuixart. "Ens volen dir que la resta estiguem quiets o anirem pel mateix cam. És la lliçó que sembla que ens volen donar", ha asseverat. Caball reconeix la situació "atípica" de començar en aquest context una campanya electoral, però ha fet una crida al "seny", tot i esperant "que s'imposi el diàleg i la negociació i tinguem de retorn a casa els responsables polítics i entitats civils que no fan res més que intentar que aquest país pugui expressar el que acabi volent", ha conclòs.Una encesa interpretació de l'Estaca de Llach, i l'himne d'ha posat el punt i final a una concentració en què s'ha animat a assistir massivament a la mobilització prevista aquesta setmana a Brussel·les i a la participació pel 21-D.

