La CUP s'estrena amb un homenatge a l'1-O i els «defensors de la democràcia»

La CUP col·loca clavells a l'entrada del col·legi Jaume Balmes de Barcelona. Foto: Aida Morales

​Inici simbòlic, però ferm i combatiu de campanya. Malgrat que aquest mateix dilluns la CUP ja ha presentat els eixos fonamentals del seu programa electoral , el partit de l'esquerra independentista ha estat tradicional a l'hora d'iniciar una campanya que promet contundència i reclama passos endavant. La CUP considera que l'únic camí factible és avançar cap a la República i que, d'aquesta manera, el dia 22 de desembre sigui, de facto, com hauria d'haver estat el passat 28 d'octubre. Els anticapitalistes s'han estrenat amb un homenatge a l'1-O i als "defensors de la democràcia".Una campanya de nucli dur, encapçalada pel militant d'Endavant-OSAN i expresident de CIEMEN Carles Riera, que s'acompanya de Maria Sirvent i Vidal Aragonès a Barcelona, Natàlia Sánchez a Girona, Mireia Boya a Lleida i Xavier Milian a Tarragona, i que dona lloc a una CUP d'aires orgànics que, tal com han afirmat, pivotarà sobre la base de la desobediència i la unilateralitat. Aquesta, han dit, només donarà suport en la governabilitat d'aquells qui estiguin disposats a tirar endavant la República, i res més que això.La CUP ha volgut iniciar la campanya a l'Institut Jaume Balmes de Barcelona, situat al carrer Pau Claris, que va destacar el passat 1 d'octubre per ser un dels punts de la capital catalana on hi va haver més repressió policial . Una lectura semiòtica de l'espai, que lliga amb el lema de la campanya, "Dempeus!". Amb aquesta, han recordat, l'objectiu és deixar clar que els independentistes es planten contra la repressió i els efectes del 155, tot fent gala d'una societat empoderada i organitzada, com han recordat que es va viure arreu del país el dia del referèndum. Per fer homenatge a totes les persones que van defensar els col·legis, han iniciat l'acte col·locant diversos clavells a les portes del centre educatiu on, finalment, no es va poder votar amb normalitat."El govern espanyol va impedir que el poble, en aquest col·legi electoral, pogués exercir la democràcia", ha explicat el cap de llista, Carles Riera. Per això, la CUP ha volgut iniciar, precisament en aquest emplaçament, la seva campanya, que esdevé un gest d'agraïment a les persones que "van fer possible la democràcia, la llibertat i el dret fonamental d'autodeterminació" arreu de Catalunya.Durant els propers dies, ha continuat, els militants de la CUP d'arreu de Catalunya treballaran per "defensar la construcció de la República" i acabar amb el "cop d'estat" del govern espanyol que s'ha realitzat, segons ha sentenciat, amb la "complicitat del PSOE, el PP i Ciutadans". Una campanya, ha afegit, que esdevé "antirepressiva", motiu pel qual ha tingut unes paraules d'alegria pels membres del Govern que han estat alliberats, però també de tristesa per aquells que resten entre reixes."L'enquesta del CIS la tenim poc en compte, sincerament", ha afirmat. De fet, ha dit, no es pot dissenyar una estratègia política en funció de les enquestes i, en general, ha continuat, aquestes "s'equivoquen". A més, Riera ha defensat que es tracta d'unes eleccions que tenen una "complexitat" i unes "variables" que les fan absolutament inestables. Per tant, ha clamat "calma i tranquil·litat".Durant els propers 15 dies, la CUP realitzarà un total de 85 actes i mítings polítics arreu del país, posant el focus en quatre actes nacionals a Lleida, Barcelona, Tarragona i Girona el 5, 10, 15 i 17 de desembre, i un acte final descentralitzat de clausura que es farà simultàniament a Barcelona, Figueres, Reus, Tàrrega i Alcanar el 19 de desembre. El cost total de la campanya ha estat de 433.526 euros, dels quals 113.500 es destinaran a activitats programàtiques, 307.026 euros per a comunicació i 13.000 euros per a despeses administratives.

