Jordi Sànchez obre un nou compte de Twitter per comunicar-se des de la presó

Malgrat la decisió judicial segueixo fort. Llum als ulls i força al braç #LliberatPresosPolitics — Jordi Sànchez (@jordialapreso) December 4, 2017

Jordi Sànchez, expresident de l'ANC i número 2 de la llista de Carles Puigdemont, s'ha fet obrir el compte de Twitter @jordialapreso per dictar-hi tuits des de Soto del Real. Sànchez no pot fer servir el mòbil a la presó ni accedir al seu compte habitual, @jordisanchezp.Fins ara, l'ANC retransmitia els seus missatges a través del compte @assemblea amb les indicacions que l'expresident els donava en breus trucades de telèfon i també feia difusió dels seus escrits a la premsa. De de l'Assemblea, expliquen que com que Sànchez es va integrar en la candidatura de Junts per Catalunya deixant la presidència de l'entitat sobiranista per "incompatibilitat" i ara la seva veu es podrà escoltar al nou compte de Twitter.

