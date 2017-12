Colau proclama que el procés «s'ha acabat»

El líder de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, ensenya una clau durant el míting a l'Hospitalet Foto: Catalunya en Comú

Sempre és difícil arrencar una campanya amb les enquestes en contra. Totes sense excepció. Però els "comuns" saben que toca fer el cor fort i insuflar oxigen a la seva tropa si volen aspirar a una remuntada que almenys els permeti ser decisius. L'escenari que dibuixa el CIS és precisament aquest: ni suma el bloc independentista ni suma el bloc del 155, amb la qual cosa seria Catalunya en Comú qui tindria capacitat per decantar una investidura. Xavier Domènech s'ha aferrat a aquest pronòstic per donar el tret de sortida a la campanya des de l'Hospitalet de Llobregat reivindicant els "comuns" com els únics que tenen "la clau" per trencar els dos blocs del 21-D i "recosir" una Catalunya que considera trencada per l'eix nacional però també per les creixents desigualtats.Trencar els dos blocs implica, a judici dels "comuns", acabar amb un procés que ha derivat en una polarització del país sense precedents enmig de la qual ells volen fer de frontissa. "És el moment de dir-nos les veritats i de ser honestos i reconèixer que un cicle s'ha esgotat. El procés s'ha acabat. La política de blocs ens ha fet mal i no dona més de si", ha sentenciat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Els "comuns" aspiren, precisament, ha capitalitzar aquest "esgotament" del procés i la necessitat d'obrir un "nou cicle" en el qual, ha dit Colau, ningú ha de renunciar a les seves idees ni propostes, però sí canviar "el to de la política institucional" per propiciar un "apropament per avançar junts". Els de Colau i Domènech s'han reivindicat com l'argamassa per aconseguir-ho. Això sí, aixecant una bandera que consideren que fins ara havia estat guardada en un calaix: la de les polítiques socials.No obvien les dificultats en un moment en què Catalunya està sent sotmesa a "molt estrès emocional" en un clima que es pot considerar de tot menys "normal" amb dirigents empresonats i l'autonomia suspesa. "Amb la política de la crueltat i la venjança, hi ha persones que s'han quedat a la presó. No sóc independentista i estic radicalment en contra de la DUI, però estic radicalment en contra de la presó preventiva. No la volem per als independentistes ni la volem per a ningú", ha volgut deixar clar Colau davant d'aquells que acusen els "comuns" de ser "equidistants". Això no treu, però, que els "comuns" considerin que cal obrir "una nova etapa" on es tinguin en compte els sentiments de tothom. També el d'aquelles persones que no s'han sentit interpel·lades pel procés."Davant de tantes portes tancades... Nosaltres tenim la clau en aquestes eleccions. Ara ja tothom reconeix que serem decisius en el nou Parlament de Catalunya", ha sentenciat. Quines són aquestes "portes tancades" a les quals fa referència? La de poder accedir al món laboral, la de la igualtat entre homes i dones, la d'acabar amb la pobresa energètica. Els ha posat rostres: el d'una jove de Reus que, després d'haver fet l'esforç de pagar-se uns estudis, es planteja marxar fora per trobar una feina; el d'una dona de les rodalies de Figueres que cobra menys que el seu company de feina home; el d'una àvia que no pot afrontar el pagament de la calefacció; i també el d'un noi que, arribat a l'Hospitalet als anys 70, s'ha format gràcies al model d'immersió lingüístic a l'escola."Tenim la clau que pot desbloquejar la situació, la clau que pot obrir un nou temps de solucions, la clau que pot tornar a posar la gent al centre, recosir Catalunya i avançar", ha subratllat Domènech tot alçant una clau davant les 250 persones que s'han aplegat a la Farga de l'Hospitalet.El cap de llista dels "comuns" ja no és nou i ja sap de què va una campanya. De ben segur que aquesta és per a ell la més difícil i hostil. En un context de polarització sense precedents, els 11 diputats que va fer l'any 2015 Lluís Rabell al capdavant de Catalunya Sí que es Pot sense la implicació de Barcelona en Comú seria ara un mal resultat igualment pels "comuns", però almenys no haurien d'encaixar una derrota major. De fet, els d'Ada Colau i Xavier Domènech no han participat fins ara en unes eleccions que no hagin tingut una victòria. Van guanyar les municipals a Barcelona i les dues generals a Catalunya del 20-D i del 26-J. La presència al Parlament és la seva gran assignatura pendent.Domènech és conscient, però, que en l'actual context el seu projecte d'una Catalunya que prioritzi l'agenda social i que acabi teixit una relació confederal amb una Espanya plurinacional s'haurà de calendaritzar, com a mínim, a mig termini. "Ens diuen que la polarització penalitza, però no ens deixarem intimidar. No estem aquí per esgarrapar un grapat de vots sinó perquè creiem en allò que fem", ha argumentat Colau.Aspiren almenys a què els seus diputats tinguin la clau de govern i que, per tant, sigui inevitable negociar amb ells per a la investidura. De fet, Domènech és, des del paper de frontissa que vol exercir, el candidat menys vetat en les travesses de combinacions possibles que fan els altres caps de llista. Aquest és un dels asos a la màniga que es mou entre bambolines i el motiu pel qual el seu equip el proclama com "el candidat Borgen". Què vol dir exactament això? Doncs que, fent un símil amb la famosa sèrie, per molt que no guanyi les eleccions consideren que té el perfil per ser, en un moment donat, el president de consens entre els dos blocs.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)