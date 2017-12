Arrimadas i Rivera treuen pit pel CIS: «Queden 15 dies per poder guanyar»

La candidata de Ciutadans a la Generalitat, Inés Arrimadas, ha començat la campanya per al 21-D fent una crida a passar pàgina a la història de Catalunya i deixar enrere l'hegemonia del nacionalisme. "Queden 15 dies perquè Ciutadans pugui guanyar", ha afirmat, apel·lant a la majoria silenciosa. "Avui Ciutadans està preparat per governar i deixar enrere el pujolisme, els tripartits i l'Espanya ens roba", ha afegit en l'acte al Poblenou. Quinze dies tan sols perquè "les empreses no vulguin marxar de Catalunya", ha dit Arrimadas, afirmant que l'Agència Europea del Medicament ha de ser "l'última oportunitat perduda"."Queden quinze dies perquè els catalans es donin les mans", ha proclamat la candidata. Així els catalans sí que seran "un sol poble", ha dit. Arrimadas ha assegurat que durant 30 anys el nacionalisme ha construït un mur. "Ara sí que sortirem al carrer" i s'acabarà la "fractura" que hi ha a la societat catalana, ha insistit. "Posarem la televisió i estaran parlant de sanitat i educació i no d'aquest procés i de jornades històriques", ha reblat.Albert Rivera ha fet de teloner d'Inés Arrimadas i ho ha fet recordant els 11 anys que van de la creació de Ciutadans a l'enquesta del CIS que els situa a l'abast del primer lloc. "Veiem enquestes que diuen que sí que es pot", ha sentenciat Rivera, que ha fet una crida a una participació massiva com una de les claus del possible triomf: "Si anem tots a votar, guanyarem i acabarem amb el malson"."Hem d'impulsar quaranta anys més de prosperitat per a Espanya, però no ho aconseguirem si no aturem el procés", ha defensat Rivera. Ha demanat també que Catalunya "continuï formant part d'aquesta gran nació que és Espanya". Rivera ha agraït a la Unió Europea que hagi donat suport a "l'Espanya moderna". Aquest ha estat un dels quatre actes de campanya que, en principi, comptaran amb la presència del líder del partit. Rivera ha delatat que per Ciutadans aquesta batalla és també una partida amb mirada a la Moncloa: "Aquestes eleccions no van només de Catalunya, van també d'Espanya".Hi ha optimisme en els rengles de Ciutadans. El partit d'Albert Rivera, que ja afrontava la precampanya en una bona posició de sortida i amb perspectives de blindar la posició d'Inés Arrimadas com a líder de l'oposició (25 escons), s'ha trobat avui amb el millor regal de campanya. L'enquesta del CIS presenta un frec a frec entre el partit taronja i Esquerra Republicana que col·loca Inés Arrimadas amb la primera posició a l'abast.Un sentiment, l'optimisme, que ha estat ideal per superar el fred de 4 de desembre que han passat els assistents, convocats a la terrassa de l'empresa de tecnologia i comunicació Emotion Experience. Una paraula ha planejat aquest vespre per l'acte d'inici de campanya de Ciutadans: CIS. Es respira eufòria -continguda, això sí- en els rengles de Ciutadans. Malgrat això, entre els dirigents del partit la consigna era no mostrar confiança absoluta per no desmobilitzar el seu electorat.

