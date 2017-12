Mor el reconegut músic Carles Santos

Carles Santos i Lluís Llach uneixen les mans en la frontera administrativa entre el País Valencià i Catalunya, durant la Via Catalana del 2014 Foto: ACN

El reconegut músic, pianista i compositor Carles Santos ha mort aquest dilluns a l'edat de 77 anys, tal com ha fet públic en un comunicat l'Ajuntament de Vinaròs. Nascut a la localitat del Baix Maestrat l'any 1940, la seva figura va excel·lir en l'art com a compositor, fotògraf, cineasta, dramaturg, escriptor o escultor. Famoses i antològiques eren les seves performances musicals, que l'apropaven a l'art total i li van donar prestigi i celebritat arreu del món.Entre d'altres grans ciutats, va actuar a Berlín, París o Nova York, i va ser el compositor de la música d'esdeveniments de gran magnitud, com la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992. "L'inici de tot va ser el piano", afirmava en una entrevista de l'any 2014, subratllant la seva incursió al món musical a través d'un instrument que va acabar transcendint gràcies a una creativitat fora mida.L'any 1967 va composar i interpretar el Concert irregular (1967) de Joan Brossa, que es va estrenar a Sant Pau de Vença, Barcelona i Nova York per commemorar el 75è aniversari del naixement de Joan Miró. Tant Brossa com Miró van ser autors clau per entendre la seva formació i una manera de fer procedent de l'avantguarda, amb grans troballes escèniques i una profunda investigació musical, que ha arribat amb vivesa fins als darrers dies.

