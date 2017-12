El CIS no desanima Iceta: «Comença el camí cap a la presidència de la Generalitat»

El PSC ha estat el primer a encetar la campanya a les eleccions catalanes del 21 de desembre. Ho han fet amb un acte al Teatre Joventut de l'Hospitalet de Llobregat, la principal ciutat que governen a Catalunya, en el qual el seu candidat al 21-D, Miquel Iceta, s'ha mostrat molt optimista sobre les seves possibilitats de ser el pròxim president de la Generalitat malgrat que l'enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) que s'ha fet pública aquest mateix dilluns no li ho pinta fàcil . "Aquí comença el camí cap a la presidència de la Generalitat", ha subratllat. "I sí, em moro de ganes", ha agregat.Iceta considera que les darreres eleccions del 2015 partien d'una conjuntura molt diferent, en la qual concorrien per "salvar els mobles", però les coses han canviat. Iceta ha explicat que vol ser un president de tots els catalans, honest, dialogant i que inspiri tranquil·litat, sense sorpreses i que deixi enrere el procés independentista. "Volem dir a la gent que recuperarem el rumb d'estabilitat i progrés que ha definit sempre Catalunya", ha destacat.S'ha presentat com el president "de la reconciliació" i ha reiterat que no faran president cap independentista. "No farem aquest ni altres disbarats perquè ens estimem el nostre país", ha garantit. El socialista ha indicat que la seva aspiració és relligar el PSC "amb la història del catalanisme", i que busquen "canviar radicalment el rumb de la política catalana" amb una nova etapa en la qual es demostri que tenen un projecte "molt millor" que l'independentisme. "Català que la independència vols millorar, Miquel Iceta de votar", ha dit.Els socialistes han omplert el teatre, amb capacitat per unes 600 persones, i algunes desenes de militants han seguit els discursos a peu dret. L'horari escollit per al míting d'inici de la campanya, a les 19.00 h, cinc hores abans de l'inici oficial de la campanya, ha representat tota una declaració d'intencions: és una hora apta fins i tot per a bona part de la gent gran reticent a sortir quan cau el sol quan fa temps d'hivern, però també arriba en un moment en el qual la tradicional penjada de cartells ja es fa digitalment.Els socialistes es presenten amb Units per Avançar, un partit que han fundat antics dirigents d'Unió. Iceta nega que el pacte amb aquesta formació desnaturalitzi el PSC . El número 3 de la llista és Ramon Espadaler, que havia dirigit UDC. Espadaler ha subratllat que dona suport a qui serà "el 131è president" de la Generalitat, i ha dit d'Iceta que "és aquella persona que en debats tensos ha posat pau". També li ha agraït "el coratge en els temps que corren".També ha intervingut l'exfiscal Carlos Jiménez Villarejo, que tanca la llista per Barcelona, el qual ha carregat contra el Govern per ser "l'antítesi de govern democràtic, mancat d'honradesa, despòtic i autoritari", i ha retret que l'independentisme ha "violat" la democràcia sense gairebé precedents. Segons ell, cal remuntar-se al cop del 1936 que va desembocar en la guerra civil. Davant d'això, Villarejo considera que el poder judicial "compleix amb el seu deure".El diputat al Parlament David Pérez ha reivindicat que el PSC és l'únic partit que representa el catalanisme, i a més "el catalanisme pactista, capaç d'arribar a acords aquí i fora d'aquí". Ha fet d'amfitriona de l'acte l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, la qual ha dit que la campanya és per fer Iceta president, i considera que és "l'únic que pot posar d'acord" els que creuen en una Catalunya i Espanya diverses i federals. Marín li ha regalat una bruixeta de la sort. I de sort li farà falta per aconseguir-ho.L'històric cinturó roig de Barcelona és un dels principals objectius d'Iceta per al 21-D. Aquí els socialistes han obert campanya i aquí tancaran el 19 de desembre. És on intentaran esgarrapar més vots per intentar recuperar el terreny perdut a costa de Ciutadans. El partit ja es veu estabilitzat després de la caiguda electoral del 2015, i ara veu els comicis com una oportunitat per fer quallar la tercera via, però Iceta encara té un objectiu més ambiciós: consolidar-se com a opció real per presidir la Generalitat de Catalunya.Però el PSC no ho tindrà fàcil per optar a encapçalar la Generalitat, com a mínim a jutjar per l'enquesta del CIS que s'ha fet pública aquest dilluns : el baròmetre pronostica un empat tècnic entre ERC (32 escons) i Ciutadans (31-32). El PSC podria aconseguir 21 escons, un ascens significatiu en relació a fa dos anys, però lluny encara d'acostar-se a Cs, i per tant de tenir opcions reals d'intentar aconseguir la presidència de la Generalitat.Sí que té més opcions, en canvi, per apoderar-se del paper de frontissa pel qual també pugnen els "comuns" per fer quallar la pregonada tercera via entre l'independentisme i l'immobilisme que fins ara no ha aconseguit reeixir. El PSC els retreu que diuen que no volen la independència però que actuen més aviat com si la defensessin. L'enquesta del CIS mostra que Catalunya en Comú-Podem no aconsegueix ni tan sols igualar els resultats de Catalunya Sí que es Pot -considerats ja insuficients el 27-S-, i s'ha de conformar amb nou escons.El PSC comptarà amb diversos suports del PSOE per fer quallar el seu missatge. Pedro Sánchez acudirà a Catalunya els dos caps de setmana de la campanya , i participarà en sis actes repartits entre les quatre capitals catalanes i a Mataró. També acudiran diversos presidents autonòmics socialistes, com Ximo Puig (País Valencià), Francina Armengol (Balears) i Guillermo Fernández Vara (Extremadura).També acudirà el secretari d'organització del PSOE, José Luis Ábalos, i el president de Cantàbria, Miguel Ángel Revilla. L'exministre Josep Borrell, que darrerament ha participat activament en manifestacions unionistes de Societat Civil Catalana (SCC), s'unirà a la recta final de la campanya socialista amb un programa d'actes propi. I Espadaler també farà actes pel seu compte, a més de participar en alguns amb Iceta.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)