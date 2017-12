Colau veu en la presó preventiva un intent de «criminalitzar» l'independentisme

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, veu un intent de "criminalitzar" l'independentisme en la decisió del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena de mantenir en presó preventiva Oriol Junqueras, Joaquim Forn i els líders de les entitats sobiranistes , i ha negat que a Catalunya hi hagi cap tipus de risc de violència."Parlar d'explosió violenta no entenc a què es refereix, perquè no es correspon amb els fets de la realitat", ha apuntat sobre l'argumentació que ha utilitzat Llarena. En aquest sentit, l'alcaldessa ha remarcat que "a tothom li hauria de preocupar que hi hagi un abús d'una mesura tan extrema com la presó preventiva". Colau ha mostrat la seva "tristor, decepció i profunda preocupació com a demòcrata" al marge de no ser independentista.Després de recordar que ella no és independentista i que sempre ha criticat la Declaració Unilateral d'Independència, ha opinat que qualsevol democràtica hauria d'estar preocupat per la decisió del Suprem de mantenir a la presó Junqueras, Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Aquest fet, al seu parer, "fa les coses més complicades i allunya la normalització de la situació política a Catalunya".Però sobretot ha considerat "molt preocupant" que entre els motius per insistir en la presó preventiva el jutge citi "el perill d'explosió violenta", quan "tothom que visqui a Catalunya sap que això no té res a veure amb el que passa". Ha citat les manifestacions "extraordinàriament cíviques" que sempre s'han produït en l'àmbit independentista, i ha negat que cap dels quatre que estan a la presó hagi participat mai en "aldarulls" de cap tipus."Semblaria més que té a veure amb criminalitzar una determinada opció política i no tant amb uns fets que qualsevol que viu a Catalunya sap que no s'han donat", ha etzibat en una compareixença a l'Ajuntament després de reunir-se amb el sector del taxi.Colau ha reiterat que el que cal és que hi hagi una taula de negociació política, ha mostrat la seva solidaritat amb les famílies i ha dit que desitja que els recursos judicials puguin provocar finalment la sortida dels quatre empresonats.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)