14:53 Els consellers abonen les fiances davant del Suprem per sortir de la presó. El tribunal dona per acreditat el pagament de 100.000 euros per cap i podrien quedar en llibertat als volts de les 6 de la tarda.

14:40 JxCat es compromet a la «construcció de la República» després del 21-D, per Oriol March. La candidatura de Puigdemont fa referència al mandat del 27-S del 2015 i al referèndum de l'1-O per tal de disposar d'un "marc institucional òptim". Defensen el dret a l'autodeterminació i sostenen que el govern espanyol i el "tripartit del 155" han d'acceptar el resultat de les eleccions.

14:40 Catalunya en Comú Podem acusa el govern del PP d'utilitzar el 155 «de forma fraudulenta». La formació presenta el recurs al Tribunal Constitucional contra l'aplicació de l'article 155.

14:23 Puigdemont: "La violència dels vostres somriures és el que us reté a la presó". El president i cap de llista de JxCat reacciona a la decisió del Tribunal Suprem de mantenir el vicepresident Oriol Junqueras, el conseller Joaquim Forn i els "Jordis" a la presó.

14:12 Els "comuns" presenten el recurs contra el 155 davant del Constitucional. La formació considera que el govern espanyol ha fet un ús "fraudulent" d'aquest article tant en la seva tramitació com en el seu contingut.

13:59 El jutge ordena al Museu de Lleida que entregui l'art de Sixena l'11 de desembre. Indica que pot demanar suport a la Guàrdia Civil.

13:54 ERC denuncia que el Suprem manté Junqueras a presó per afavorir el bloc del 155 a les eleccions. "L'empresonament sense judici és un intent de guanyar les eleccions sense adversaris polítics", assegura Marta Rovira. Els republicans recorreran al Tribunal Europeu dels Drets Humans per aconseguir l'alliberament del seu cap de llista. Ho explica Sara González.

13:51 Alejandro Fernández (PP) demana «màxim respecte a unes decisions justificades i raonades jurídicament». El cap de llista dels populars per Tarragona considera que el magistrat del Suprem haurà valorat el risc de fugida i de reiteració delictiva dels investigats.

13:46 ​La CUP no participarà a l'enganxada de cartells convocada a Tarragona i organitza un acte alternatiu. Els anticapitalistes faran una ruta pels espais de la repressió preconstitucional i constitucional.

13:41 Pengen llaços grocs a la Paeria per reclamar l'alliberament de Junqueras, Forn i els «Jordis». El PDeCAT i la Crida per Lleida reclamen la llibertat dels líders independentistes. Ho explica Àlvar Llobet.

13:39 ​Nuet: «Estem emprenyats, perquè haurien de sortir tots de la presó». En una visita a Sabadell, el membre de la mesa del Parlament ha considerat que la mesura té "un rerefons polític". Informa Albert Hernàndez.

13:08 Concentracions a les 20h als ajuntaments per exigir la llibertat de tots els presos polítics. L'ANC torna a mobilitzar la ciutadania per sortir al carrer i protestar contra la decisió del Suprem de mantenir Junqueras, Forn, Cuixart i Sànchez entre reixes.

12:55 ÚLTIMA HORA El jutge belga decidirà sobre l'extradició de Puigdemont el 14 de desembre. El president i la resta de consellers a Brussel·les han declarat des de les nou del matí.

12:45 ÚLTIMA HORA Empat tècnic entre ERC i C's, segons l'enquesta del CIS. ERC 31; C's 32-31; JuntsxCat 25-26; PSC 21; CatComú-Podem 9, CUP 9 i PP 7.

12:38 Les defenses de Sànchez i Cuixart reiteren que sempre han actuat pacíficament i anuncien recursos al Suprem. Afirmen que hi ha "errors" en la resolució del magistrat Pablo Llarena i que cap d'ells coneixia el document "Enfocats".

11:58 L'advocat de Puigdemont a Bèlgica, Paul Bekaert, assegura que Espanya "vulnera els drets humans". En una entrevista a L'Echo apunta que aquest argument obre la porta a rebutjar una extradició. "Quan es tracta d'autonomia i minories, Madrid empresona la gent, és així", sentència.

11:56 La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha reaccionat a la xarxa sobre la decisió del Tribunal Suprem de mantenir la presó provisional dels fins ara vicepresident, Oriol Junqueras, conseller d’Interior, Joaquim Forn, i els líders de l’ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. En una piulada, ha considerat “increïble” que hi hagi “tan poca justícia i sentit comú” a la decisió del magistrat. “Seguim lluitant per treure’ls a tots de la presó i portar-los a casa! Fem-ho també el 21-D” ha conclòs, fent així una crida a que les eleccions facin de pressió per alliberar els presos que queden.

És increïble tan poca justícia i sentit comú.

Seguim lluitant per treure’ls a tots de la presó i portar-los a casa! Fem-ho també el #21D! #LlibertatPresosPolítics — Marta Pascal (@martapascal) 4 de desembre de 2017

11:40 Joan Josep Nuet: "Sento molta ràbia, els volem a tots fora". La reacció del dirigent dels "comuns" després de la decisió del Suprem.

Sento molta rabia, els volem a tots fora #Llibertat pic.twitter.com/xgemvwRTzm — NUET (@NUET) 4 de desembre de 2017

11:39 Albert Rivera (Ciutadans) expressa "respecte absolut" a la decisió de Pablo Llarena de mantenir Junqueras, Forn, Sànchez i Cuixart a la presó. "Nosaltres ni pressionem els jutges, ni envoltem el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ni pressionem els fiscals", ha subratllat el líder de Ciutadans.

11:23 Carme Forcadell, sobre la decisió del Suprem: "Convertirem la tristesa en energia i no pararem fins que sigueu lliures".

Oriol, Quim, Jordis: us volem a casa. Convertirem la tristesa en energia i no pararem fins que sigueu lliures. Raül, Josep, Dolors, Carles, Meritxell i Jordi, benvinguts a casa, tenim moltes ganes d’abraçar-vos. #llibertat — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) 4 de desembre de 2017

11:21 Marcel Mauri (Òmnium) parla de "ràbia" i "indignació" per la decisió del Suprem de no alliberar els presos sobiranistes. "No descansarem fins que torneu a casa", afirma.

Convertim la ràbia i la indignació en energia per seguir construint una societat justa i cohesionada i, sobretot, en vots que omplin les urnes de llibertat. Amic @jcuixart, @junqueras @jordisanchezp @quimforn no descansarem fins que torneu a casa. — Marcel Mauri (@marcelmauri) 4 de desembre de 2017

11:10 Gabriel Rufián carrega contra Pablo Iglesias i Ada Colau després que el Suprem hagi decidit mantenir Junqueras, Forn i els "Jordis" a la presó.

Hola @AdaColau y @Pablo_Iglesias_. Hoy Junqueras, Forn, Cuixart y Sànchez tampoco podrán daros explicaciones. Es q el fascismo nunca duerme. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 4 de desembre de 2017

11:13 Les reaccions del bloc constitucionalista a la decisió del Tribunal Suprem. Iceta lamenta la resolució i defensa que tots els empresonats siguin alliberats. Albiol creu que el tribunal ha demostrat que la Constitució "no és com un xiclet que s'estira fins a aconseguir la independència" i Arrimadas respecta el posicionament del jutge Llarena.

11:06 Xavier Domènech considera "injusta" la decisió del Suprem de no permetre que Junqueras, Forn i els "Jordis" surtin de la presó.

Absolutament injust mantenir uns empresonaments provisionals que no s'haurien d'haver produït mai. — Xavier Domènech (@XavierDomenechs) 4 de desembre de 2017

11:03 Inés Arrimadas (Ciutadans) es limita a afirmar que "respecta" la decisió del Suprem de mantenir a la presó Junqueras, Forn i els "Jordis".

11:04 Casserres, al Berguedà, el primer «Municipi de la República catalana». El CDR canvia el cartell de l'entrada del poble.

10:59 Miquel Iceta (PSC) considera ara una "mala notícia" que el Suprem no hagi permès sortir de la presó a tots els consellers i els "Jordis".

10:47 Albano Dante Fachin diu que la decisió del Suprem demostra que el 21-D és un duel entre "democràcia vs autoritarisme".

Si els Jordis no tornen, si mig govern segueix empresonat, aquest 21D, per si algú encara dubtava, només hi ha dos blocs: democràcia vs autoritarisme. Pretendre que no és així és fer costat a la dictadura. https://t.co/BEA6u6lQ2l — Albano-Dante Fachin (@AlbanoDante76) 4 de desembre de 2017

10:44 Xavier García Albiol (PP) aplaudeix la decisió del Tribunal Suprem de mantenir a la presó Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.

Con la decisión del magistrado del Tribunal Supremo se demuestra que la Constitución española no es un chicle que se estira hasta permitir la independencia como afirmó @junqueras. — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 4 de diciembre de 2017



10:16 ÚLTIMA HORA El Suprem manté a la presó Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. El magistrat Pablo Llarena ordena l'alliberament de la resta de consellers amb fiances de 100.000 euros per a cadascun.

09:53 El Tribunal Suprem comunicarà entre les 10 i les 10.30 si allibera els consellers i els "Jordis". El magistrat Pablo Llarena retarda uns minuts la seva decisió.

09:34 Puigdemont i els quatre consellers ja són davant del jutge a Brussel·les. Les declaracions per la petició d'extradició es poden allargar tota la jornada i no s'espera una decisió per aquest dilluns mateix.

09:05 Els advocats dels consellers empresonats i els presidents de l'ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, arriben al Tribunal Suprem. Entre les 9 i les 10 el magistrat Pablo Llarena comunica si allibera els presos polítics.

08:54 Àngel Ros aposta per trobar «punts de col·laboració» amb Aragó sobre les obres de Sixena, informa Àlvar Llobet. L'alcalde de Lleida assegura que s'ha de respectar la propietat de les peces.

07:33 La senadora i candidata de Catalunya En Comú Podem per Lleida, Sara Vilà, aposta per l'«agermanament» amb Aragó per solucionar el litigi de Sixena. Proposa un model de compartició de les obres d'art que estan al Museu de Lleida.

07:24 PORTADES «Urkullu plantea el modelo vasco para financiar a las autonomías», a «El País». Recull de les portades dels diaris de paper catalans i espanyols.

07:11 VÍDEO Així ha respost Rovira a la pregunta del cara a cara de «Salvados»: «És Arrimadas una feixista?» La candidata de Cs i la secretària general d'ERC participen al programa de Jordi Évole.

06:45 EL DESPERTADOR de Ferran Casas. Una campanya entre el 155 i la República. "Seran unes eleccions retrospectives, més sobre el que ha passat que sobre el que passarà", diu el subdirector de NacióDigital. Avui també són protagonistes Carles Puigdemont a NacióDigital, Pablo Llarena, el CIS, la nostra caravana, Jordi Ninus, el punt de trobada dels "Jordis", l'estat d'alarma i Guillermo Amor.

23:02 «Heu condecorat els policies que van actuar amb violència»: el cara a cara entre Rovira i Arrimadas, en 10 frases. La candidata de Cs i la secretària general d'ERC s'enganxen per les càrregues policials de l'1-O i l'escola catalana.

22:15 Puigdemont declara davant del jutge de Brussel·les en una nova vista sobre l'extradició. La compareixença que també duran a terme els altres consellers cessats es pot allargar tota la jornada. La decisió de la justícia belga pot trigar diversos dies i es podrà apel·lar.

22:02 El signe de la campanya del 21-D, en mans del Tribunal Suprem. El magistrat Pablo Llarena revela a partir de dilluns a les 9 del matí si posa en llibertat els consellers i els "Jordis".