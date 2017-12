Una diputada d'En Comú Podem renuncia a participar a la campanya de Domènech

La diputada d'En Comú Podem Marta Sibina no farà campanya per Catalunya en Comú. La que va ser la número dos de Xavier Domènech a les eleccions generals del 20 de desembre del 2015, que va estripar el carnet de Podem quan Pablo Iglesias va forçar la dimissió d'Albano Dante Fachin, assegura en una carta que no pot "secundar ni per acció ni per omissió" el posicionament dels "comuns" en aquesta campanya. Per "coherència" i per "compromís" amb el programa electoral amb el qual va ser escollida, ha dit, no demanarà el vot pels "comuns"."Com a representant dels ciutadans que m'han triat, no he estat consultada ni convidada a participar a cap debat per decidir quina postura adoptaria En Comú Podem davant els abusos que estan patint els drets de les catalanes i els catalans", argumenta Sibina, que afegeix que ha malgrat que ha intentat "durant mesos" parlar amb Xavier Domènech i Pablo Iglesias això "no ha estat possible".Entre els arguments que l'han portat a prendre aquesta decisió, Sibina destaca que no pot compartir el discurs dels "comuns" que "equipara la DUI i el 155". "Mentre que la DUI és una acció política (amb la que es pot estar o no d’acord) comparar-la i posar-la al mateix nivell d’una acció repressiva sense precedents no és acceptable", sentencia. Afegeix que Podem està reduint la situació a un "intercanvi de cops" quan "l'1-O els únics cops van ser els de qui va apallissar independentistes, la gent del 15-M, la gent que ocupava els CAPs i la gent que aturava desnonaments".La diputada, que per ara no ha plantejat la possibilitat de renunciar a l'escó, també assenyala les declaracions que aquest diumenge va fer el líder de Podem, Pablo Iglesias, acusant l'independentisme de "despertar el fantasma del feixisme". "Culpar aquells que exerceixen un dret de la reacció del feixisme és absolutament intolerable", etziba. A més, argumenta que, si bé Catalunya en Comú rebutja rotundament qualsevol tipus d'unilateralitat, Sibina recorda que Domènech o Ada Colau han lluitat durant anys fent servir la unilateralitat aturant desnonaments o intentant aturar el pla Bolonya i afegeix que ella mateixa també ocupava centres d'atenció primària i que el 15-M ocupava "de manera unilateral" i "saltant-se les amenaces del govern" les places. "No puc evitar preguntar-me on s'ha decidit que la desobediència civil i la resistència pacífica ja no són les nostres eines?", afirma.

