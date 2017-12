Ciutadans, el partit que més diners es gastarà en la campanya del 21-D

Ciutadans recorrerà el país amb el lema electoral «Ara sí votarem». Foto: ACN

Aquest dilluns, de matinada, comença la campanya electoral del 21-D. Els partits ultimen els detalls de les properes dues setmanes abans de la cita amb les urnes. Cartells, propaganda i desplaçaments al llarg i ample del país per aconseguir convèncer el màxim d'electorat possible. En total, les formacions que concorren als comicis convocats des de Madrid tenen previst gastar més de 10 milions d'euros, que suposa mig milió més que el 27 de setembre del 2015.Segons dades facilitades pels partits, tots incrementen les seves partides, menys el PP, que la redueix, i els pressupostos oscil·len entre els 430.000 euros, de la CUP, fins als 2,1 milions de Ciutadans; tots ells, lluny del límit de 3,9 milions d'euros que permet la llei a cada partit.

El partit que més gastarà en la campanya electoral, doncs, és Ciutadans, que vol posar tota la carn a la graella per aconseguir que Inés Arrimadas sigui la primera presidenta de la Generalitat de Catalunya. Per això, la formació liberal es gastarà mig milió més que la partida que va destinar en els últims comicis autonòmics del 2015. 1.389.873 milions són per a l'organització de la campanya i 750.000 euros per a l'enviament de propaganda electoral.



PP retalla pressupost, però és la segona candidatura amb més inversió

Per al PP, que no ha desglossat la despesa per partides, el pressupost del 21-D suposa una reducció respecte a les eleccions autonòmiques del 2015, quan va destinar prop de 2,4 milions d'euros. Ara invertirà 1,8 milions.



ERC, amb tot



És la mateixa quantitat que invertirà ERC, que desglossa en 700.000 euros per a mailing i 1,1 milions per a la resta: creativitat (72.000); publicitat exterior (347.000); publicitat en mitjans (220.000); actes (230.000); relació amb la premsa (49.000); material (51.000): suport territorial (70.000); seguretat (15.000); imprevists (30.000) i despeses financeres (16.000).

ERC preveu finançar tota la campanya amb recursos propis i sense demanar crèdit i calcula que, per cobrir les despeses sense generar dèficit, hauria d'obtenir en els comicis 36 o 37 diputats. En les eleccions catalanes del 2015, ERC hi va concórrer amb les sigles de la coalició JxSí amb un pressupost de campanya que va rondar els 3 milions d'euros, però cal tenir en compte que llavors es va ajuntar el seu múscul financer amb el de l'extinta CDC.



El PSC posa la directa

Al PP i ERC els segueix el PSC amb 1,7 milions d'euros, un 21% més que en les eleccions autonòmiques del 2015 i finançats en part amb un crèdit bancari que s'espera liquidar amb els ingressos obtinguts per la representació aconseguida. El 72% del pressupost socialista es destinarà a publicitat, actes i accions al carrer; el 22% a material, contractacions i serveis, i el 6% a serveis generals i despeses financeres.



Junts per Catalunya, finançada amb el fons del PDECat i una campanya de crowdfunding

JuntsxCat destinarà 1,4 milions a la campanya, que es finançarà amb la proporcional de la subvenció electoral de JxSí que correspon al PDeCAT i amb una campanya de crowdfunding que permet fer donatius a través del web oficial de la candidatura del president de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Dels 1,4 milions, la immensa majoria (1,3) es finançarà amb la part de les subvencions públiques que correspon a la candidatura i la resta la quantitat que calculen que rebran en aportacions i donacions. Del pressupost, un total de 800.000 euros es destinaran estrictament a la campanya i 600.000 més a l'enviament de propaganda electoral.

Les despeses de campanya es divideixen en 75.000 euros per a publicitat en mitjans; 130.000 per a publicitat exterior; 180.000 per a actes públics; 173.000 per a creativitat i producció; 172.700 per a material de campanya i 101.300 per a altres despeses.



Catalunya en Comú i CUP, les candidatures més austeres

En el cas de Catalunya en Comú, el pressupost és de 790.335,34 euros -dels quals 395.000 es destinen al mailing-, una xifra que en les últimes eleccions del 2015 va ser de 450.000 euros.



Per darrere dels "comuns" hi ha el partit que gastarà menys, la CUP, que destinarà un total de 433.000 euros a la campanya electoral, 200.000 d'aquests per a enviament de propaganda: la xifra és superior a la del 2015, quan els cupaires van gastar 400.000 euros en total.

Cap dels dos utilitzen crèdits bancaris per finançar les seves campanyes, i la formació que lidera Xavier Domènech es nodreix de microcrèdits de particulars i d'aportacions dels fons propis dels partits que formen la coalició.

