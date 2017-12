Empat tècnic entre ERC i Ciutadans, segons l'enquesta del CIS

Vostè deu ser dels que voten en clau d'odi cap a els catalans, però que mai s'ha llegit un programa electoral. Faci el favor d'esbrinar que significa la nova modalitat de contractes laborals que proposen. Tret que sigui vostè un alt executiu de l'Ibex 35, dubto que li faci cap gràcia.



Pel que fa als barracons i tot això, si disposessim dels nostres diners, no ens passaria això. Catalunya és la CCAA que més immigració ha rebut els últims anys, d'aquí les dificultats per mantenir el nivell, atès que els recursos (enviats per l'estat) no creixien.



Vostè no va sentir allò de "nos hemos cargado su sisema sanitario"?



Ha sentit a C's protestar per haver indemnitzat a Florentino per la plataforma Castor?

Ha sentit a C's queixar-se pels 60.000 milions regalats a la banca?

Ha sentit a C's reclamant que les empreses de l'Ibex paguin més impostos, atès que a l'actualitat la majoria venen a pagar aproximadament entre un 3% i un 7%, comparat amb el 15% o 20% que paguem la majoria de particulars per l'IRPF?

Els ha sentit reclamar que s'examinin els comptes andalusos per veure com pot ser que 38 anys rebent ajudes no hagin servit per millorar l'escandalosa taxa d'atur?



Ja pot anar odiant els catalans. si vostè viu aquí, serà explotat com qualsevol independentista, i el futur dels seus fills estarà igual de compromès. Això si: podran dir que "no els dóna la gana aprendre català perquè vostès són espanyols" i encara seran aplaudits per "no ser nacionalistes" (ja se sap que el nacionalisme espanyol no existeix: és un estat natural concedit per Déu)