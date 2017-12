La CUP presenta la campanya «Dempeus!» amb la base de la desobediència i la unilateralitat

Cartell principal de la campanya de la CUP

La CUP ha presentat "Dempeus!", el títol i essència de la campanya electoral que desplegarà, des d'aquest dimarts a primera hora, fins el proper 21 de desembre. Una campanya que es fonamentarà en les 155 raons que sobren al partit de l'esquerra independentista davant d'uns comicis que, segons han volgut deixar molt clar, consideren "il·legítims".Arran d'aquest primer concepte, la CUP ha fet públics quatre cartells temàtics amb els lemes "Hem pres la humil decisió de no retrocedir", "Poble que lluita mai no perd", "Contra l'excepció, la dignitat rebel" i "Ni permís per ser lliures, ni perdó per ser-ho".En aquest punt, es relaciona el concepte "dempeus" amb la fermesa contra la repressió, el 155 i l'acció de l'estat espanyol a Catalunya, però també amb tots els canvis que la CUP proposa des de la seva creació, vinculats a la independència, la república i els drets socials. Elements, han precisat en la roda de premsa de presentació de la campanya, que s'aconseguiran amb una societat "forta i mobilitzada", i no només des del Parlament.Durant la campanya, la CUP realitzarà "accions reivindicatives" durant els matins, i mítings polítics al vespre. En total 85 actes arreu del territori, amb quatre mítings centrals nacionals a Lleida el 5 de desembre, a Barcelona el dia 10, a Tarragona el 15 de desembre i a Girona el 17 de desembre. Finalment, farà un acte final de campanya el 19 de desembre que serà descentralitzat i simultàniament a Barcelona, Figueres, Reus, Tàrrega i Alcanar."El concepte dempeus representa la fermesa que hem mantingut davant de la repressió com a poble", ha exposat la número 2 de la llista per a la demarcació de Barcelona, Maria Sirvent. Un concepte, ha precisat, que acull "l'esperit de mirar de cara a la llibertat i no claudicar", tal com es va demostrar el passat 1 d'octubre, o els dies en què Catalunya es va paralitzar en motiu de les dues vagues generals.En aquest punt, ha dit, es presenta una campanya plena "d'il·lusió, força i ganes" que, de la mateixa manera que ha compartit el cap de llista cupaire, Carles Riera, té un camí clar: "L'única via possible per fer real la república és la unilateralitat i la desobediència". De fet, ha precisat, el dia 22 de desembre serà, per a la CUP, com el 28 d'octubre, és a dir, el dia que es començarà a "materialitzar" la construcció de la república, a través dels canvis normatius necessaris que permetin la seva la seva construcció, un pla de xoc contra la pobresa i polítiques públiques de qualitat.La "unilateralitat", doncs, serà bandera de la formació de l'esquerra independentista, que és conscient, ha remarcat Riera, que "l'arquitectura postfranqista" de l'estat espanyol "mai permetrà" un procés de reforma constitucional o un procés de referèndum d'autodeterminació. Per això, ha demanat a la resta de formacions independentistes que siguin conscients del "realisme" i el "pragmatisme" del moment, i assumeixin que només hi ha una via. Si és així, ha declarat el líder cupaire, el seu partit estarà al costat del govern. "La CUP no anirà al Parlament a recuperar l'autonomia o les institucions autonòmiques", ha afirmat, i només participarà de la governabilitat "que es comprometi, des del dia 22 de desembre, a desobeir unilateralment l'estat i a construir la república", ha sentenciat. En aquest sentit, ha recalcat, qualsevol govern que tingui pretensió d'actuar "en clau autonòmica" els tindrà a l'oposició.Segons Riera, la república s'haurà de construir sense demores el dia després de les eleccions, des del Parlament però també des del carrer, d'on s'hauran "d'expulsar" les forces d'ocupació de l'estat espanyol. Serà en un "procés democràtic" on tothom haurà de participar "construint una institucionalitat alternativa i complementària" que permeti crear "contrapoders" d'apoderament popular. Aquest serà el camí, ha dit, de l'assemblea constituent, un dels cavalls de batalla de la formació.Sobre la decisió del Tribunal Suprem de mantenir la presó provisional incondicional d'Oriol Junqueras, Quim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, Riera ha volgut mostrar tota la "solidaritat, escalf i suport" de la CUP. "És un judici ideològic, inquisitorial que demostra que la justícia espanyola no és independent i que actua de part", ha declarat. De fet, ha afirmat, s'ha tornat a demostrar que aquesta actua "al servei de la dreta espanyola més reaccionària", un motiu més que referma la necessitat de fer efectiva la república.Respecte de les persones que seran alliberades, ha indicat que els acolliran "amb els braços oberts i una forta abraçada de solidaritat i complicitat".

