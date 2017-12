La contundent i breu resposta de Rufián al «feixisme» d'Iglesias

11:23 Carme Forcadell, sobre la decisió del Suprem: "Convertirem la tristesa en energia i no pararem fins que sigueu lliures".

Oriol, Quim, Jordis: us volem a casa. Convertirem la tristesa en energia i no pararem fins que sigueu lliures. Raül, Josep, Dolors, Carles, Meritxell i Jordi, benvinguts a casa, tenim moltes ganes d’abraçar-vos. #llibertat — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) 4 de desembre de 2017

11:21 Marcel Mauri (Òmnium) parla de "ràbia" i "indignació" per la decisió del Suprem de no alliberar els presos sobiranistes. "No descansarem fins que torneu a casa", afirma.

Convertim la ràbia i la indignació en energia per seguir construint una societat justa i cohesionada i, sobretot, en vots que omplin les urnes de llibertat. Amic @jcuixart, @junqueras @jordisanchezp @quimforn no descansarem fins que torneu a casa. — Marcel Mauri (@marcelmauri) 4 de desembre de 2017

11:10 Gabriel Rufián carrega contra Pablo Iglesias i Ada Colau després que el Suprem hagi decidit mantenir Junqueras, Forn i els "Jordis" a la presó.

Hola @AdaColau y @Pablo_Iglesias_. Hoy Junqueras, Forn, Cuixart y Sànchez tampoco podrán daros explicaciones. Es q el fascismo nunca duerme. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 4 de desembre de 2017

11:13 Les reaccions del bloc constitucionalista a la decisió del Tribunal Suprem. Iceta lamenta la resolució i defensa que tots els empresonats siguin alliberats. Albiol creu que el tribunal ha demostrat que la Constitució "no és com un xiclet que s'estira fins a aconseguir la independència" i Arrimadas respecta el posicionament del jutge Llarena.

11:06 Xavier Domènech considera "injusta" la decisió del Suprem de no permetre que Junqueras, Forn i els "Jordis" surtin de la presó.

Absolutament injust mantenir uns empresonaments provisionals que no s'haurien d'haver produït mai. — Xavier Domènech (@XavierDomenechs) 4 de desembre de 2017

11:03 Inés Arrimadas (Ciutadans) es limita a afirmar que "respecta" la decisió del Suprem de mantenir a la presó Junqueras, Forn i els "Jordis".

11:04 Casserres, al Berguedà, el primer «Municipi de la República catalana». El CDR canvia el cartell de l'entrada del poble.

10:59 Miquel Iceta (PSC) considera ara una "mala notícia" que el Suprem no hagi permès sortir de la presó a tots els consellers i els "Jordis".

10:47 Albano Dante Fachin diu que la decisió del Suprem demostra que el 21-D és un duel entre "democràcia vs autoritarisme".

Si els Jordis no tornen, si mig govern segueix empresonat, aquest 21D, per si algú encara dubtava, només hi ha dos blocs: democràcia vs autoritarisme. Pretendre que no és així és fer costat a la dictadura. https://t.co/BEA6u6lQ2l — Albano-Dante Fachin (@AlbanoDante76) 4 de desembre de 2017

10:44 Xavier García Albiol (PP) aplaudeix la decisió del Tribunal Suprem de mantenir a la presó Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.

Con la decisión del magistrado del Tribunal Supremo se demuestra que la Constitución española no es un chicle que se estira hasta permitir la independencia como afirmó @junqueras. — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 4 de diciembre de 2017



10:16 ÚLTIMA HORA El Suprem manté a la presó Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. El magistrat Pablo Llarena ordena l'alliberament de la resta de consellers amb fiances de 100.000 euros per a cadascun.

09:53 El Tribunal Suprem comunicarà entre les 10 i les 10.30 si allibera els consellers i els "Jordis". El magistrat Pablo Llarena retarda uns minuts la seva decisió.

09:34 Puigdemont i els quatre consellers ja són davant del jutge a Brussel·les. Les declaracions per la petició d'extradició es poden allargar tota la jornada i no s'espera una decisió per aquest dilluns mateix.

09:05 Els advocats dels consellers empresonats i els presidents de l'ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, arriben al Tribunal Suprem. Entre les 9 i les 10 el magistrat Pablo Llarena comunica si allibera els presos polítics.

08:54 Àngel Ros aposta per trobar «punts de col·laboració» amb Aragó sobre les obres de Sixena, informa Àlvar Llobet. L'alcalde de Lleida assegura que s'ha de respectar la propietat de les peces.

07:33 La senadora i candidata de Catalunya En Comú Podem per Lleida, Sara Vilà, aposta per l'«agermanament» amb Aragó per solucionar el litigi de Sixena. Proposa un model de compartició de les obres d'art que estan al Museu de Lleida.

07:24 PORTADES «Urkullu plantea el modelo vasco para financiar a las autonomías», a «El País». Recull de les portades dels diaris de paper catalans i espanyols.

07:11 VÍDEO Així ha respost Rovira a la pregunta del cara a cara de «Salvados»: «És Arrimadas una feixista?» La candidata de Cs i la secretària general d'ERC participen al programa de Jordi Évole.

06:45 EL DESPERTADOR de Ferran Casas. Una campanya entre el 155 i la República. "Seran unes eleccions retrospectives, més sobre el que ha passat que sobre el que passarà", diu el subdirector de NacióDigital. Avui també són protagonistes Carles Puigdemont a NacióDigital, Pablo Llarena, el CIS, la nostra caravana, Jordi Ninus, el punt de trobada dels "Jordis", l'estat d'alarma i Guillermo Amor.

23:02 «Heu condecorat els policies que van actuar amb violència»: el cara a cara entre Rovira i Arrimadas, en 10 frases. La candidata de Cs i la secretària general d'ERC s'enganxen per les càrregues policials de l'1-O i l'escola catalana.

22:15 Puigdemont declara davant del jutge de Brussel·les en una nova vista sobre l'extradició. La compareixença que també duran a terme els altres consellers cessats es pot allargar tota la jornada. La decisió de la justícia belga pot trigar diversos dies i es podrà apel·lar.

22:02 El signe de la campanya del 21-D, en mans del Tribunal Suprem. El magistrat Pablo Llarena revela a partir de dilluns a les 9 del matí si posa en llibertat els consellers i els "Jordis".

21:28 Cartes que no arriben a presó, una campanya «deshumanitzada» i un exili sense dates: la vida de Puigdemont a Bèlgica; per Ferran Casas. "Vaig enviar cartes als consellers, però no he tingut retorn i penso malament" explica el candidat de Junts per Catalunya, que viu "amb un dolor immens" que els rivals banalitzin la seva situació i la dels empresonats. "Ens hem de mentalitzar per l'escenari menys dolent que és haver-nos de quedar molt temps aquí", diu el president.

20:09 ENTREVISTA Puigdemont: «Hem d'acabar en una mesa de negociació i si superem el 50% hi serem més a prop»; per Ferran Casas, subdirector de Nació Digital, des de Brussel·les. El president i cap de files de Junts per Catalunya afirma que només "l'absència de democràcia" pot frenar la independència i que Espanya no podrà sostenir-ho. L'estat propi demana, per ell, "temps, que depèn de nosaltres, i interlocutors, que depenen de la força per aguantar la posició". Avança que no vindrà a votar el 21-D perquè estaria fugint de la justícia belga "i el primer que farien seria detenir-me".

19:44 L'Estat envia uns 50 agents per protegir els candidats unionistes. Els policies espanyols es sumaran als 200 mossos que ja realitzen aquesta funció, segons El País.

19:17 El propietari del pis de la «rojigualda» de Balsareny, autor dels greus insults a uns avis en un cim del Bages. Jordi Cervantes no ha denunciat als Mossos d'Esquadra el suposat atac a casa seva, fet que fa sospitar de la versió que ha transcendit a la premsa. És la mateixa família que van denunciar que el seu fill de 9 anys havia estat agredit per un independentista. Informa Pere Fontanals.

19:16 Artistes catalans organitzen una gira per Bèlgica per denunciar «la manca de democràcia» a Espanya. La iniciativa, anomenada Cultura per la Llibertat, coincidirà amb la manifestació sobiranista a Brussel·les del proper 7 de desembre.

17:45 La sarcàstica resposta d'Albano-Dante Fachin als retrets de Pablo Iglesias a l'independentisme. L'exlíder de Podem a Catalunya critica les acusacions del secretari general del partit.

15:54 10.000 músics toquen a l'uníson per l'alliberament dels presos en un concert històric. La plaça d'Espanya ha acollit un festival que trenca motlles històrics a favor de la llibertat.

15:51 ERC defensa que la República s'ha de construir també des dels ajuntaments. Rovira adverteix que l'aplicació de l'article 155 també pot tenir conseqüències sobre els òrgans locals.

15:19 VÍDEO Fan un gran llaç groc humà a Parets del Vallès per reclamar l'alliberament de Jordi Turull i els presos polítics. Més de 500 persones han participat en una jornada que ha inclòs una caminada solidària i una botifarrada. Neus Munté, Francesc Homs i diversos alcaldes, entre els participants.

15:14 VÍDEO Recupera sencer el Concert per l'alliberament dels presos polítics. 50.000 persones es van aplegar a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona en un nou clam de llibertat del sobiranisme.

15:07 CRÒNICA Iglesias acusa el govern de Puigdemont d'haver despertat «el fantasma del feixisme»; per Sara González.

14:53 Neix «Mossos per la Democràcia», la plataforma de la policia catalana contra el 155. El manifest fundacional assenyala que el moviment pretén "restituir" i defensar els "principis democràtics".

14:38 Pascal es reivindica: «El PDECat prendrà les grans decisions de JuntsxCat». La coordinadora general assenyala que el Partit Demòcrata portarà les regnes de la candidatura del president Carles Puigdemont. En una entrevista al Diari Ara, subratlla que l'objectiu continua sent caminar cap a un Estat propi.

14:36 Puigdemont demana al «tripartit del 155» que «tregui les mans» de les estructures del Govern. Reclama a PP, Cs i PSC que evitin prendre decisions que comprometin la propera legislatura.

14:09 VÍDEO Un grup d'ultres crema estelades i assetja l'alcalde de Balsareny. Un d'ells era la persona que va denunciar un incendi al seu pis perquè havien intentant cremar la bandera espanyola del balcó.

13:08 Albiol demana un PP «decisiu» davant «aventurers i oportunistes» com Cs. El candidat del partit al 21-D acusa Rivera de "jugar" a l'acció de govern en funció de "qui té davant".

12:19 El secretariat de la CUP plega a menys de 48 hores de l'inici de la campanya pel 21-D. L'òrgan executiu obre ara un procés de renovació i afirma prendre la decisió després de "dies de debats" i tenint en compte el "context intern i extern".

11:04 Marta Pascal, designada vocal en una mesa electoral de Vic el 21-D. La coordinadora general del PDECat no al·legarà incompatibilitats, tot i que com apoderada podria evitar haver de personar-se.

10:37 VÍDEO Així sona «Els Segadors» en versió heavy metal. La banda nordamericana A Sound of Thunder va ser l'encarregada d'obrir el concert per la llibertat dels presos polítics a l'Estadi Olímpic de Barcelona.

09:36 Àngel Ros creu que Puigdemont ha de tornar de Brussel·les si els consellers surten de presó. L'alcalde de Lleida considera que no hi hauria risc pel president en el cas que els membres de Govern surtin de la garjola.

09:16 AVANÇAMENT Puigdemont: «No cal que JuntsxCat, ERC i la CUP explicitem en un paper que som la mateixa causa». El cap de files nacionalista afirma, en una entrevista que publica avui al vespre NacióDigital, que no és necessari que els independentistes acordin punts comuns perquè cap votant dubta del compromís. Afirma que la derrota del 155 "serà coral".

21:31 Provoquen un incendi intentant cremar una bandera espanyola d'un balcó a Balsareny. El pis és propietat de la família del nen que va denunciar una agressió la setmana passada.

21:09 Un bar de Barcelona demana disculpes per impedir entrar a uns clients que duien el llaç groc. La direcció de Mirablau assegura que ha pres les mesures pertinents perquè "no torni a succeir”.

20:06 CRÒNICA «Llibertat»: 50.000 ànimes i un sol clam; per Sergi Ambudio. Desenes de milers de persones s'han reunit aquest dissabte a l'Estadi Olímpic de Barcelona per exigir l'alliberament dels presos polítics | Els consellers empresonats han enviat missatges, llegits pels seus familiars, i han fet una crida a participar el 21-D.