Puigdemont declara davant del jutge de Brussel·les en una nova vista sobre l'extradició

El president Carles Puigdemont i els quatre consellers que són amb ell a Brussel·les, tots ells destituïts pel 155, declaren aquest dilluns a partir de les 9 del matí als jutjats de la capital belga per la vista sobre l'ordre de detenció europea emesa per Espanya. Les declaracions es poden allargar tota la jornada, segons ha admès la pròpia fiscalia de Brussel·les. Al final del dia, el magistrat flamenc que porta el cas, del qual es desconeix la identitat, anunciarà o bé la data de la seva decisió o bé una nova citació per seguir amb les declaracions.La presència de Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret i Lluís Puig als tribunals aquest dilluns coincideix amb la decisió del Tribunal Suprem espanyol sobre la situació dels vuit consellers que van ser empresonats a Madrid per l'Audiència Nacional, i arriba hores abans de l'inici oficial de la campanya electoral.El jutge belga ha de decidir si extradeix o no Puigdemont i els quatre consellers destituïts, d'acord amb la petició d'Espanya, o si considera que no hi ha motius per entregar-los a les autoritats espanyoles. La fiscalia belga va decidir defensar l'extradició equiparant els delictes de rebel·lió, sedició, malversació, desobediència i prevaricació que imputa la justícia espanyola als de 'coalició de funcionaris' i malversació de fons estipulats pel codi penal belga. Mentre que a l'Estat la pena per aquests delictes podria arribar als 30 anys de presó, a Bèlgica només la malversació permetria una condemna de fins a 10 anys.La defensa de Puigdemont i els quatre consellers destituïts pot argumentar que els seus drets fonamentals es podrien veure violats si són extradits a Espanya, un dels motius pel qual un jutge pot denegar l'execució d'una ordre europea de detenció. El prestigiós penalista Denis Bosquet, va assegurar en una entrevista amb l'ACN que normalment les vistes per una ordre de detenció d'aquest tipus són curtes, de poc més d'una hora, mentre que en el cas de Puigdemont i els consellers el magistrat va permetre a la defensa dues setmanes més de marge per preparar el cas.De fet, l a primera vista estava prevista pel 17 de novembre, però va durar només prop d'una hora . Per Bosquet, si el jutge té "dubtes" sobre l'equiparació dels delictes espanyols al codi penal belga o sobre el possible tracte que poden rebre els polítics catalans si són extradits, decidirà en contra de l'entrega a Espanya.En aquesta ocasió, Puigdemont, Ponsatí, Puig, Serret i Comín sí que declararan i podrien estar als jutjats tot el dia, segons la pròpia fiscalia. A més, la vista es farà en un edifici on no és possible l'accés de la premsa. Al final del dia, el jutge pot decidir citar-los de nou o anunciar una data per a la seva sentència. En qualsevol cas, tant la defensa com la fiscalia tenen opció a apel·lar, fins a dues vegades, en un procés que es pot arribar a allargar un màxim de tres mesos si es poden justificar mesures "excepcionals".

