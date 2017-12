La cursa 10KmRACC porta 2.200 «runners» al Circuit de Barcelona-Catalunya

El RACC ha celebrat la setena edició de la cursa popular 10KmRACC amb la participació de més de 2.200 corredors. La prova, organitzada al Circuit de Barcelona-Catalunya , ha mantingut el compromís amb La Marató de TV3 destinant 1 euro de cada inscripció a la iniciativa, en aquesta ocasió dedicada a les malalties infeccioses.El guanyador de la cursa de 10 km en la categoria masculina ha estat Xavier Areny, que ha completat el recorregut en 32 minuts i 22 segons. En la categoria femenina, la guanyadora ha estat Meritxell Velasco, amb un temps de 39 minuts i 34 segons. Els corredors d'aquesta modalitat, inscrita a la lliga Championchip 2016, han corregut la recta del Circuit passant per boxes, per després anar fins a la localitat de Montmeló i finalment acabar la volta sencera al Circuit.En la modalitat de 5 km ha estat Carolina Pardo qui, amb un temps de 19 minuts i 16 segons, s'ha proclamat guanyadora de la modalitat femenina i Mohamed Benktib de la masculina, amb una marca de 16 minuts i 45 segons.A més de les dues curses principals, s'han celebrat quatre proves infantils (d'entre 150 i 1.000m) a les quals han participat gairebé 500 nens i nenes fins als 13 anys.L’edició d‘aquest any també ha comptat amb diverses propostes lúdiques com un simulador de Fórmula 1, un mercat de productes saludables i una exhibició d’una maniobra d’excarceració a càrrec dels Bombers de la Generalitat de Catalunya. Els més petits també han pogut gaudir d’un circuit de motos elèctriques per a infants cedides per l’empresa Torrot i d’un taller de creació de bombolles gegants, entre altres activitats.El 2011 el RACC va decidir impulsar per primera vegada la cursa 10KmRACC, un esdeveniment que aposta per la fusió de l'esport, el motor, l'oci i la família. L'esperit esportiu característic del Club, la seva vinculació amb el món del motor i la creixent afició pel running van portar el RACC a crear aquesta prova que després de set anys ja s'ha convertit en una cita tradicional per a molts. L'escenari en el que se celebra és un atractiu afegit per als corredors ja que els dóna l'oportunitat de viure el Circuit des d'una altra perspectiva i gaudir d'un traçat marcat per les corbes i els desnivells lleugers però constants.

