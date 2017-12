El propietari del pis de la «rojigualda» de Balsareny, autor dels greus insults a uns avis en un cim del Bages

Ahora mismo la "víctima" del incendio con sus colegis quemando esteladas frente a la casa del alcalde... #parlem #AlertaUltra pic.twitter.com/Q0hKzKMOI3 — Noneedname (@EiBrother) 2 de desembre de 2017

El fet que l'insultador era un home que feia esport al Collbaix i que anava vestit amb indumentària d'esport encara sustenta més la identificació, si es té en compte que el balsarenyenc és un esportista destacat en la seva disciplina, la boxa, amb la que ha arribat a disputar combats d'aficionat. Curiosament, el vídeo que va córrer per les xarxes amb els insults, va ser gravat pel propi autor dels improperis i no per les víctimes en senyal de denúncia. Això fa pensar que l'individu, més que gravar la seva acció, buscava la reacció airada dels insultats per poder criminalitzar l'independentisme. Reacció que no va aconseguir.Finalment, dissabte passat, un o diversos individus van intentar cremar la bandera espanyola que Cervantes té penjada al balcó del seu domicili de Balsareny, i en no aconseguir-ho van provocar un petit incendi al portal amb papers. Malgrat la gravetat dels fets, dissabte a la nit Cervantes encara no havia presentat denúncia davant dels Mossos d'Esquadra, però sí que havia tingut temps d'aplegar una dotzena d'amics seus i anar a davant de casa de l'alcalde, Isidre Viu, a cremar estelades i assetjar la seva família -el batlle no era a casa a aquella hora Per acabar-ho de reblar, Cervantes és una persona molt pròxima a Raul Macià Pastor, condemnat amb sentència ferma a 10 anys de presó per delictes contra la salut pública -tràfic de drogues- i robatori , però que ven la seva estada en el centre penitenciari de Lledoners com si fos per haver arrencat un rètol independentista a Sallent assaltat l'ajuntament de Balsareny per hissar la bandera espanyola . El fet, però, és que després d'aquests fets va reingressar a presó, on encara hi és a hores d'ara, perquè es trobava en tercer grau penitenciari quan va dur a terme les accions.