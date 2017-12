Iglesias acusa el govern de Puigdemont d'haver despertat «el fantasma del feixisme»

Xavier Domènech amb Pablo Iglesias, a l'assemblea de Sant Adrià de Besòs Foto: Catalunya en Comú

Marc Parés i Elisenda Alamany, a l'assemblea dels comuns a Sant Adrià de Besòs Foto: Catalunya en Comú

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, tindrà aquesta vegada una presència discreta en la campanya dels "comuns" per a les eleccions del 21-D. Però aquest diumenge ha deixat ben clar que, quan intervingui, serà per llançar missatges de, com a mínim, una contundència indiscutible. Les eleccions del 21-D són, segons el líder del partit lila, la història d'un doble fracàs: el del govern de Mariano Rajoy, però també el de Carles Puigdemont. Ha obert, però, la caixa dels trons quan ha acusat l'executiu independentista d'haver "despertat el fantasma del feixisme" amb les seves "mentides". Tota una bomba de rellotgeria a les portes de l'arrencada de la campanya.L'afirmació d'Iglesias durant el seu discurs a l'assemblea dels "comuns" a Sant Adrià de Besòs recorda, inevitablement, a l'inici de la campanya de les eleccions del 27-S del 2015, quan el líder de Podem va encendre la pugna electoral amb la seva referència a la "Catalunya de l'extraradi". Dies més tard va haver de reconèixer que s'havia equivocat. En unes eleccions amb una polarització sense precedents i amb unes enquestes a la contra, la coalició de Catalunya en Comú amb Podem té poc marge per a l'error.Iglesias ha esbossat clarament l'estratègia de la candidatura de Xavier Domènech, que es proposa repartir retrets a banda i banda i consolidar-se en el seu paper de frontissa aixecant la bandera de l'agenda social. Això implica, però, mesurar molt bé cada paraula i el to en què es pronuncia. Iglesias ha acusat a PP i Ciutadans d'haver "renunciat" a Catalunya i d'estar fent terra cremada amb ella amb l'únic objectiu d'aconseguir més vots a la resta d'Espanya. "Han renunciat a Catalunya, saben que aquí no governaran i tot ho pensen per buscar vots a altres territoris. No els importa. Saben que Albiol i Arrimadas no seran presidents i utilitzen Catalunya per guanyar poder en la resta de l'Estat", ha assegurat el líder de Podem. La realitat és, al seu judici, que el govern espanyol ha estat "incapaç" de construir una idea d'Espanya que sigui "atractiva" per a Catalunya.Després d'aquest dur diagnòstic, s'ha centrat també en l'altre fracàs, que al seu judici és el de l'independentisme a Catalunya de la mà del govern de Carles Puigdemont. No l'ha mencionat directament, però l'ha assenyalat a tota llum com el provocador del ressorgiment del nacionalisme espanyol. "Han fracassat els que van prometre una cosa que sabien que era mentida. Nosaltres els hi va dir en públic i privat. I això ha tingut conseqüències desastroses per a Catalunya i per a la resta de l'Estat: han despertat el fantasma del feixisme", ha etzibat ras i curt.La contundència del missatge topa frontalment amb la petició que ha fet el mateix Iglesias de fer una campanya sense estridències, crits o grandiloqüència. En tot cas, l'objectiu del seu missatge era demanar als catalans que, a l'hora de votar, "no oblidin qui ha mentit, qui ha privatitzat i quins han estat corruptes" perquè, emocionant-se "amb banderes diferents" els dos blocs que ara s'enfronten han fet, segons ell, "polítiques pels mateixos".A aquest fil discursiu s'ha aferrat Xavier Domènech, que ha tancat l'assemblea dels "comuns" en la qual s'ha aprovat el programa electoral del 21-D reivindicant que la gent i la construcció de la justícia social ha de situar-se al bell mig de l'agenda política. A diferència de la Catalunya Sí que es Pot encapçalada per Lluís Rabell fa dos anys, el seu equip vol que la campanya pivoti en la figura del seu candidat. Fa dos anys, Iglesias va ser omnipresent i va eclipsar Rabell en la fallida coalició en la qual no es va implicar Barcelona en Comú. Ara, el líder de Podem tindrà una presència limitada -l'any 2015 va participar en els actes d'una desena de dies- i vindrà únicament dos cops més en campanya:el dia 16 a l'acte central a la capital catalana i un altre dia més a la demarcació de Tarragona.Aferrat a la via amb què Ada Colau va conquerir l'Ajuntament de Barcelona , Domènech ha subratllat que la seva candidatura té "força de la gent" davant "l'establishment". Ha insistit que "els fulls de ruta fracassats" de l'independentisme han fet "retrocedir" el país mentre s'han rel·legat les mesures socials i Catalunya era "líder en corrupció i desnonaments". En el seu paper de frontissa entre els dos blocs, Domènech té Miquel Iceta com el seu principal rival. Per això s'ha adreçat també al PSC tot recordant-li que la proposta d'una hisenda pròpia i solidària va néixer de Catalunya en Comú. "Benvinguts al catalanisme progressista, però no té legitimitat per parlar-ne ara els del "no es sí" i el 155", ha deixat anar Domènech.Més enllà de la figura de Domènech, la candidatura busca enfortir la imatge del tàndem amb Elisenda Alamany, la número dos de la llista, que ha estrenat aquest diumenge un to mitiner que no havia fet servir fins ara. "Amunt!", ha cridat Alamany en un intent d'aixecar la moral a les seves tropes després de relatar com les desigualtats i les retallades han estat el caldo de cultiu perquè els "comuns" hagin fet el pas a les institucions.

