Junqueras: «L'ofensiva contra Catalunya només es frena vencent el 21-D»

El vicepresident Oriol Junqueras ha concedit una entrevista al periodista d'El Periódico, Xabi Barrena, a la presó d'Estremera. L' article que ha publicat d'aquesta trobada recull les sensacions que va tenir del centre penitenciari, a més de l'estat anímic del polític català. Entre d'altres qüestions, el líder republicà fa una crida a la participació en les eleccions del proper 21 de desembre, tal com també va fer en la carta que es va llegir a l'Estadi Olímpic aquest dissabte durant el Concert per la Llibertat dels presos polítics Després de creuar-se amb una comitiva d'ERC que anava a veure Carles Mundó, Barrena descriu com vesteix Junqueras, que s'ha aprimat i li apunta que "està refredat" arran d'haver passat tres hores a la intempèrie esperant per ser traslladats al Tribunal Suprem, on van declarar aquest divendres Respecte a la conversa, el vicepresident dubta sobre si està essent gravat i no gosa contestar si acata o no el 155, abans d'atacar la campanya per al 21-D. "L'ofensiva contra Catalunya només es frena vencent el 21-D", apunta Junqueras, tot afegint que la victòria del 155 suposa la continuació "de la persecució".El líder republicà reconeix que "res és fàcil" i que "cal persistir" de cara a les eleccions. "Cal tirar menys focs d'artifici. Cal ser suau en les formes i ferm en el fons", assegura Junqueras. En ser preguntat de si té ganes de fer campanya, respon: "Sí, clar. Sobretot amb comparació amb el que hi ha aquí a dins"Per últim i repassant la vida a la presó, el republicà troba gestos estranys, com cartes de fa un mes que no han arribat o papers rebregats, però no es mostra massa crític amb el funcionament intern d'Estremera. Sobre si dilluns podrà ser a Vic a l'acte d'inici de campanya per al 21-D, assegura: "Ja ho veurem".El vicepresident no es fa però il·lusions de la seva possible sortida de la presó dilluns. "Ens tenen moltes ganes", afirma. "El 2 de novembre tenia molt clar que ens tancaven", afegeix en referència a la seva declaració davant la jutgessa Carmen Lamela.

