«Llibertat»: 50.000 ànimes i un sol clam

L'Estadi Olímpic Lluís Companys durant el concert per la llibertat dels presos polítics. Foto: ACN

Concert per la llibertat dels presos polítics a Montjuïc. Foto: Sergi Ambudio

VÍDEO L'estadi s'il·lumina quan Cesk Freixas, Pau Alabajos, Borja Penalba i David Fernàndez entonen «L'Estaca» de Lluís Llach https://t.co/tQmY6HkAPT pic.twitter.com/lH4gD8YTTu — NacióDigital (@naciodigital) 2 de desembre de 2017

VÍDEO La veu de Monica Green clou el concert a un Estadi Lluís Company il·luminat fins al capdamunt. El públic entona crits de «Llibertat!» https://t.co/3osrWPAs5P pic.twitter.com/COaYzKLutx — NacióDigital (@naciodigital) 2 de desembre de 2017

"Caldrà molt més que un fred que pela i un govern legítim entre reixes per aturar aquest moviment pacífic de la gent del carrer". Així s'expressava la Marina, de 75 anys, abrigada amb una bufanda i un barret de color groc, mentre feia cua aquest dissabte a les portes de l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. El sobiranisme ha tornat a demostrar la seva capacitat de mobilització i 50.000 ànimes s'han aplegat a Montjuïc per exigir, una vegada més, l'alliberament dels presos polítics.Fins a poques hores abans del concert, organitzat per l'Assemblea Nacional Catalana, l'èxit de l'esdeveniment era tota una incògnita. La venda d'entrades no evolucionava amb el ritme esperat. Ara bé, tot i el fred, l'independentisme no ha fallat a la cita i, segons informen els organitzadors, s'han ocupat la immensa majoria de localitats. El sold out ha estat a tocar. Tots els beneficis es destinaran a omplir la caixa de solidaritat de l'entitat, que haurà de servir per pagar les fiances dels dirigents sobiranistes en cas que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena opti per deixar-los en llibertat.El concert per la llibertat dels presos polítics ha estat, com no podia ser d'una altra manera, un homenatge en majúscules als membres de l'executiu català i als presidents de l'ANC i Òmnium Cultural que dormen entre reixes per ordre de l'Audiència Nacional des de fa setmanes. Tot i un fred intens, amb una temperatura que no ha superat els cinc graus, i alguns problemes de megafonia, l'Estadi -tenyit de groc- ha sigut una autèntica festa. Una festa, però, que ha anat més enllà de la gresca, el ball i la música catalana. Una festa que ha esdevingut un clam unànime a favor de la llibertat i la democràcia i un rebuig rotund i frontal a la repressió de l'Estat.Cançons en català i en castellà –festives i reivindicatives a parts iguals-, duets, trios, músiques d'aquí i d'allà, humor, sentiments a flor de pell, missatges reivindicatius, crides a la perseverança, records de temps passats, enyorança de llibertat i proclames de tots colors han estat alguns dels ingredients que han nodrit una nova demostració de força –l'enèsima- del sobiranisme.La desfilada de desenes d'artistes sobre l'escenari s'anava interrompent perquè familiars dels consellers empresonats i representants de diferents sectors de la societat catalana llegissin cartes escrites pels membres de l'executiu català cessats per Rajoy des de presó.Els missatges han seguit, per sobre de tot, dues línies mestres. D'una banba, han exposat la necessitat de continuar sortint al carrer amb perseverança per defensar la democràcia i, de l'altra, han subratllat la necessitat d'anar a votar el 21 de desembre. El vicepresident Oriol Junqueras i la resta de consellers han demanat a l'independentisme que no es quedi a casa i que, en les properes eleccions al Parlament, imposades des de Moncloa, tornin a omplir les urnes de vots."El 21-D hem de demostrar que nosaltres estarem al costat de les urnes", han destacat les línies redactades per Junqueras. En la mateixa línia, Romeva ha afegit que, sigui com sigui, "la democràcia ha de guanyar i mai hi podem renunciar".En les més de tres hores de concert, també hi ha hagut temps per a l'emoció. La filla de Jordi Turull ha tocat la fibra al públic assistent descrivint al seu pare com una persona "càlida i generosa, amant de la llengua i la cultura". La colla d'amics de Josep Rull, per la seva banda, han volgut deixar-li clar que "t'esperem amb un llaç groc a la solapa perquè ets el nostre amic i sabem que tornaràs".Ja negra nit, la Banda Impossible -formada per representants dels grups més representatius del rock català com Gerard Quintana, Lluis Gavaldà i Pemi Fortuny- ha agafat les regnes de la festa i ha fet treballar les cames i les cordes vocals de les desenes de milers d'assistents al concert amb clàssics com "Camins", "Corren", "Pau" o "Llençat".El sobiranisme, tot i l'aplicació del 155 per liquidar l'autonomia, la cessació del Govern escollit democràticament i l'empresonament dels representants d'una majoria absoluta al Parlament de Catalunya, ha tornat a demostrar aquest dissabte que continua unit, convençut i ferm al peu del canó.Precisament, com a símbol d'unitat, el concert ha acabat amb tots els artistes sobre l'escenari clamant que "no tenim cap por" rere l'espectacular veu de Monica Green que ha interpretat "Tots junts vençarem". Ja fora de guió en un rampell d'improvisació, el públic ha posat el llaç a una nova cita pacífica cantant "Els Segadors", a cappella, fins que s'hi han sumat els cantants i tots aquells que han posat veu a l'acte des de dalt de l'escenari.La Marina, que ha afegit uns guants -també grocs- al seu equipament per suportar el fred, ha marxat "emocionada i animada per continuar defensant la llibertat del nostre poble" de bracet -un a cada banda- dels seus dos néts Xavier i Pol. Ha aguantat la fresca "pel país" i demà es prendrà el dia lliure "perquè m'ho he guanyat". "Visca Catalunya i visca aquest poble unit", ha rematat.

