El Gran Recapte continua acumulant «tones de solidaritat» en la segona jornada

21:09 Un bar de Barcelona demana disculpes per impedir entrar a uns clients que duien el llaç groc. La direcció de Mirablau assegura que ha pres les mesures pertinents perquè "no torni a succeir”.

20:06 CRÒNICA «Llibertat»: 50.000 ànimes i un sol clam; per Sergi Ambudio. Desenes de milers de persones s'han reunit aquest dissabte a l'Estadi Olímpic de Barcelona per exigir l'alliberament dels presos polítics | Els consellers empresonats han enviat missatges, llegits pels seus familiars, i han fet una crida a participar el 21-D.

19:22 La banda impossible, que conformen Gerard Quintana, Lluís Gavaldà, Natxo Tarrés, Pemi Fortuny i Jofre Bardagí, versiona Pau, Camins, Llença't, Corren, Tornaré a ser lliure i Ho tornaria a fer. VÍDEO La banda impossible versiona «Pau» d'Els Pets https://t.co/NXju59zK4J pic.twitter.com/c0VSY3UsE2 — NacióDigital (@naciodigital) 2 de desembre de 2017

18:42 El president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, també ha tingut la seva quota de protagonisme en el concert per a la llibertat dels presos polítics d'aquest dissabte a l'Estadi Olímpic de Barcelona. El cap de l'executiu, exiliat a Brussel·les ha assegurat que "m'encantaria estar aquí, amb vosaltres, perquè voldria dir que estic a casa". Puigdemont ha agraït a tots aquells que han fet un donatiu a la caixa de solidaritat perquè "ens dona força per continuar".

18:40 Missatge de Toni Comín, en vídeo des de Brussel·les: "Hem de mirar endavant i fer-ho amb esperança i determinació. No renunciarem al camí de la nostra llibertat".

18:38 Agustí Alcoberro, vicepresident de l'ANC: "Dilluns vinent pot ser un dia important pels presos polítics i pel president i els consellers a Brussel·les, però passi el que passi caldrà continuar el combat per la llibertat i caldrà continuar omplint la caixa de solidaritat".





18:29 Eva Piquer i Elisabet Carnicé llegeixen la carta de Jordi Sànchez «Des de la Llibertat».

18:17 Mercè Pons llegeix la carta de Carles Mundó des de la presó: «La causa dels catalans només ens té a nosaltres mateixos. Només ens tenim a nosaltres mateixos. Ni defallim, ni ens rendim. Ens en sortirem». Mercè Pons llegeix la carta de Carles Mundó des de la presó: «La causa dels catalans només ens té a nosaltres mateixos. Només ens tenim a nosaltres mateixos. Ni defallim, ni ens rendim. Ens en sortirem» https://t.co/hdHaO7lzrj pic.twitter.com/8yJiyIumPI — NacióDigital (@naciodigital) 2 de desembre de 2017

18:17 Una familiar de Meritxell Borràs llegeix la carta enviada per la consellera des de la presó: «Tinc moltes ganes d’estar amb vosaltres. Una vegada més, gràcies per tot. No oblidaré mai el vostre suport». Una familiar de Meritxell Borràs: «Tinc moltes ganes d’estar amb vosaltres. Una vegada més, gràcies per tot. No oblidaré mai el vostre suport» https://t.co/fA4hSxKSpS — NacióDigital (@naciodigital) 2 de desembre de 2017

17:52 La companya de Joaquim Forn: “No han comès cap delicte, estan tancats per les seves idees. Són presos polítics. Tancant les persones, han atacat els nostres ideals”.

17:40 La germana de Dolors Bassa: "El que més esperem és la seva abraçada quan surti d’Alcalá Meco. Dolors, t’estimem".

17:40 La filla de Jordi Turull, sobre el seu pare: “Sempre ha estat una persona càlida i generosa, estima la llengua i la cultura. Esperem que molt aviat pugui tornar al seu poble". La filla de Jordi Turull, sobre el seu pare: «Sempre ha estat una persona càlida i generosa, estima la llengua i la cultura. Esperem que molt aviat pugui tornar al seu poble» https://t.co/CO079ezofk pic.twitter.com/NkPW4bY1fa — NacióDigital (@naciodigital) 2 de desembre de 2017

17:21 L’emotiu missatge del grup d’amics de Josep Rull: "Et van enviar a la presó sense escoltar-te. T’admirem. Admirem la teva serenor. T’esperem amb un llaç groc a la solapa perquè ets el nostre amic. Sabem que tornaràs. Fins aviat Josep".

17:37 VÍDEO L'estadi s'il·lumina al ritme de «L’Estaca» de Lluís Llach. VÍDEO L'estadi s'il·lumina quan Cesk Freixas, Pau Alabajos, Borja Penalba i David Fernàndez entonen «L'Estaca» de Lluís Llach https://t.co/tQmY6HkAPT pic.twitter.com/lH4gD8YTTu — NacióDigital (@naciodigital) 2 de desembre de 2017

17:19 L'humorista Toni Albà s'anima a cantar òpera i el públic de l'Estadi Olímpic de Barcelona esclata amb una ovació eixordadora.

17:16 Missatge d’Oriol Junqueras des de la presó: “Ens sentim forts, no renunciarem mai a la llibertat i la justícia. Les eleccions del 21-D se celebraran amb el Govern a la presó, però hem de demostrar que nosaltres sempre estarem al costat de les urnes”. Missatge d'Oriol Junqueras des de la presó: "Ens sentim forts, no renunciarem mai a la llibertat i la justícia. Les eleccions del 21-D se celebraran amb el Govern empresonat, però hem de demostrar que nosaltres sempre estarem al costat de les urnes" https://t.co/sIVijhk1e8 pic.twitter.com/UrJcPsCIby — NacióDigital (@naciodigital) 2 de desembre de 2017

17:02 "Omplirem les urnes i els carrers per buidar les presons. Llibertat presos polítics", reclama David Fernández abans d'actuar amb el seu grup Ovidi 4 a l'Estadi Olímpic de Barcelona.

17:15 Carta de Raül Romeva: “La democràcia ha de guanyar i mai no hi renunciarem. El 21-D la defensarem a les urnes. No esteu sols, ens tenim els uns als altres. Som imparables” Carta de Raül Romeva: «La democràcia ha de guanyar i mai no hi renunciarem. El 21-D la defensarem a les urnes. No esteu sols, ens tenim els uns als altres. Som imparables» https://t.co/UsUXLIRM78 pic.twitter.com/I7N8ktkBTC — NacióDigital (@naciodigital) 2 de desembre de 2017

16:44 No se sent", "No se sent", crida el públic de l'Estadi Olímpic de Barcelona. La megafonia ha deixat de funcionar en mig de la segona cançó del concert.

16:37 L'Oriol, fill de Jordi Sànchez, llegeix un missatge escrit pel president de l'ANC des de presó: "El dia 7, tots a Brussel·les i així guanyarem".

16:32 VÍDEO El concert per la llibertat dels presos polítics arrenca amb una versió heavy d'Els Segadors a càrrec de A Sound of Thunder.

16:25 El concert per la llibertat dels presos polítics a l'Estadi Olímpic comença amb retard. Encara hi ha molta gent fent cua als accessos. Els voluntaris de l'ANC reparteixen barrets i mocadors de color groc. El concert per la llibertat dels presos polítics a l'Estadi Olímpic comença amb retard. Encara hi ha molta gent fent cua als accessos. Els voluntaris de l'@assamblea reparteixen barrets i mocadors de color groc https://t.co/2CsNDdfF3V pic.twitter.com/OfNlfPbZW3 — NacióDigital (@naciodigital) 2 de desembre de 2017

15:48 Música en directe a peu de pista per passar el fred i amenitzar l’espera abans de l’inici del concert de l’ANC a l’Estadi Olímpic. Música en directe a peu de pista per passar el fred i amenitzar l’espera abans de l’inici del concert de l’@Assemblea a l’Estadi Olímpic https://t.co/oLBO7qRGM1 pic.twitter.com/Jj0DYvGuFX — NacióDigital (@naciodigital) 2 de desembre de 2017

14:43 Rivera acusa el PSC de ser una «mala còpia dels nacionalistes» amb propostes d'Artur Mas. Afirma que els socialistes i el PP no volen que governi el partit taronja però que no els quedarà "més remei" que donar-los suport.

14:18 Rajoy declara que el procés «ha acabat» i «malament». El president del govern espanyol avisa que ara "tothom sap quan s'aplica el 155”. Albiol es reivindica com "la verdadera oposició" contra Puigdemont i l'independentisme davant Cs i PSC. Informa Isaac Meler.

14:17 Els tres punts comuns que proposa la CUP: República, presos polítics i procés constituent. Els anticapitalistes reclamen que els acords siguin concrets i clars, en la línia del que va avançar Elsa Artadi (JuntsxCat). Informa Roger Tugas.

14:16 Puigdemont demana encarar el 21-D com a «segona volta» del referèndum. El candidat de Junts per Catalunya ha defensat una Catalunya independent que decideixi les polítiques del seu propi futur.

13:51 Iceta confia que el Suprem deixi dilluns en llibertat els consellers i els «Jordis». El secretari general i president valencià, Ximo Puig, defensa la proposta de finançament autonòmic del PSC com a solució per resoldre "l'asimetria" actual.

13:51 Els «comuns» s'aferren a la via Colau per fer realitat el «somni» d'arribar a la Generalitat. La candidatura de Xavier Domènech reivindica que no es pot posar "ni Montoro ni el TC com a excuses" per no prioritzar les polítiques socials. Informa Sara González.

13:30 Arrenca l'acte del PP a Mataró. Albiol agraeix a Rajoy l'aplicació del 155: "Ha permès tornar la normalitat a les institucions i al carrer".

13:09 Els ultres han marxat sense problemes, els Mossos desmunten les tanques i la portaveu de la CUP, Núria Gibert, demana als simpatitzants que se'n vagin amb grups i els agraeix el suport.

12:48 La portaveu de Democracia Nacional llegeix un manifest en què afirma que està en contra de la il·legalització de la CUP perquè és "una fàbrica de patriotes".

12:48 L'ANC ven 45.000 de les 55.000 entrades per al concert per la llibertat dels presos polítics. Els beneficis de la venda es destinaran a la Caixa de Solidaritat.

12:29 Unes poques desenes d'ultres s'acosten on hi ha la concentració davant de la seu de la CUP. Els seus simpatitzants criden "No passaran!" i "Els carrers seran sempre nostres!". Unes poques desenes d'ultres s'acosten on hi ha la concentració davant de la seu de la @cupnacional. Els seus simpatitzants criden "No passaran!" i "Els carrers seran sempre nostres!" https://t.co/QyEEAnPpOT pic.twitter.com/K97K3KBdZb — NacióDigital (@naciodigital) 2 de desembre de 2017

12:29 Els manifestants a la seu de la CUP estan encarats cap al carrer per on s'esperen els ultres, protegits per un cordó amb tanques i nombrosos agents dels Mossos.

12:20 Marta Pascal planteja les eleccions del 21-D com un «plebiscit» entre Rajoy i Puigdemont. La coordinadora general del PDECat afirma que només els val guanyar els comicis i exigeix que es posin en llibertat els presos per «competir en igualtat de condicions».

12:18 Una mica més tard de les 12h, l'hora de la convocatòria ultra, encara no han arribat els espanyolistes davant de la seu de la CUP, protegida per alguns centenars de militants. Els concentrats a la seu de la @cupnacional s'encaren mirant cap a cantó Llobregat, de la direcció d'on s'espera que vinguin els ultres, amb crits de "Fora feixistes dels nostres barris!", "No passaran!" i "Oh, no, nazis no, nazis no, nazis no!" https://t.co/l66eaCupOr pic.twitter.com/irdnRCBp0s — NacióDigital (@naciodigital) 2 de desembre de 2017

11:47 Tota la vorera de la seu de la CUP ja està plena de gent, amb tanques protectores i agents dels Mossos protegint. Informa Roger Tugas.

11:32 El Banc d'ADN veu com un «atac a la democràcia» aplicar el 155 a les polítiques de memòria. Roger Heredia defensa poder "tornar l'esperança" als familiars de desapareguts mentre que l'eurodiputat Josep Maria Terricabras troba "lamentable" que el 155 "talli" els recursos.

10:31 Els CDR Alt Ter es desvinculen dels ninots penjats a la C-17 i condemnen l'acció. Consideren que es tracta d'uns fets que s'allunyen de la línia d'accions proposades pels comitès.

09:55 El PP català, un partit amb l'autonomia intervinguda. Joan B. Culla i Manuel Milián Mestre analitzen per a NacióDigital la situació del partit davant del 21-D. Informa Pep Martí.