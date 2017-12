Rivera acusa el PSC de ser una «mala còpia dels nacionalistes» amb propostes d'Artur Mas

Albert Rivera, durant el seu discurs

El president de Ciutadans (Cs), Albert Rivera, ha acusat el PSC de ser una "mala còpia dels nacionalistes" amb un programa electoral com que plantejava Convergència i Artur Mas però "quatre anys després", en referència a la Hisenda catalana. En l'acte de presentació de l’equip del partit a l’amfiteatre del Parc Gran Sol de Badalona, ha apel·lat els votants "decebuts" amb el PSC que, durant anys, afirma que ha lliurat els seus vots als "separatistes". "Tots els nostres vots aniran al recipient de la Constitució", ha reblat Rivera. En aquest sentit, ha afirmat que els socialistes i el PP no volen que governin a Catalunya però s'ha mostrat convençut que "no els quedarà més remei" que donar-los suport perquè els seus votants prefereixen Cs que un govern amb ERC o el PDECat.En un acte amb militants i simpatitzants del partit taronja, Rivera ha defensat que barris catalans com els que hi ha a Badalona són "l'essència" de la convivència, el benestar i els serveis públics de Catalunya i no se'ls ha d'obviar, com afirma que han fet Montilla, Mas o Pujol. Per això, ha afirmat que la "gran batalla" del 21-D és la mobilització, perquè el "malson" dels "separatistes" és la participació.El president de Ciutadans ha posat en valor que el seu partit "respecta" els jutges, que esgrimeix que no se'ls ha de perseguir ni envoltar, com tampoc punxar les rodes als fiscals ni envoltar-los les cases. "No expulsem els policies dels hotels, els respectem, i no acusem els fills dels Guàrdia Civils, els defensem", ha precisat Rivera, que assegura que durant el govern de Pujol no es deixava treballar els fiscals per evitar que perseguissin la corrupció.Cs considera que si el 21-D no guanya un govern constitucionalista no es podran resoldre els problemes d'Espanya, que té uns pressupostos generals i lleis anticorrupció aturades. "Ens toca complir. Catalunya tornarà a ser part de la solució d'Espanya", ha precisat Rivera.En aquest sentit, creu que els "vells partits" no tenen respostes davant les "noves preguntes", i creu que no tenen l'oportunitat de guanyar les eleccions. "Som els únics que podem guanyar a ERC a les eleccions", ha sentenciat.Rivera també ha reclamat a Sanchez que no insulti els votants de Cs ni els seus afirmant que són "feixistes" quan, segons afirma, només són espanyols que "volen continuar sent-ho".De la seva banda, la candidata a la presidència de la Generalitat, Inés Arrimadas, ha reclamat "deixar de carregar-se la convivència i les institucions democràtiques" de Catalunya i acusa Puigdemont de "no respondre ni comparèixer" al Parlament mentre "fuig" a Brussel·les.Així, creu que als independentistes els ha caigut la "careta" davant de tot Europa, un continent que desitja, creu, que Catalunya sigui una "bona notícia" en ocupació i en creació d'empreses. "Catalunya no pot continuar sent un problema per Espanya ni per Europa", ha reblat. Així, ha garantit que no "fugirà" de la justícia sinó que "demanarà més justícia social".Finalment, el portaveu de Cs, Joan Carles Girauta, ha qualificat Catalunya com una "zona d'excepció" permesa dins d'Espanya durant anys pels governs centrals, que creu que preferien mirar "a l'altre cantó" perquè necessitaven el suport dels nacionalistes.

