Puigdemont demana encarar el 21-D com a «segona volta» del referèndum

El cap de llista de Junts per Catalunya (JxCat), Carles Puigdemont, considera que les eleccions del proper 21 de desembre han de ser "la segona volta" de l'1-O. Puigdemont diu que els comicis han de servir per "garantir la llibertat de tots els ciutadans" i per "ratificar la dignitat dels qui van defensar les urnes". De fet, Puigdemont ha apel·lat a "l'esperit" del dia del referèndum per tal de "doblegar l'autoritarisme de l'Estat". L'expresident de la Generalitat ha carregat contra l'executiu de Rajoy i ha recordat que el futur d'un poble "no es pot decidir en els tribunals o en un consell de ministres". El cap de llista de Junts per Catalunya ha intervingut per videoconferència des de Brussel·les en l'acte de presentació dels candidats del partit a Sant Julià de Ramis (Gironès), localitat on residia habitualment Puigdemont.Junts per Catalunya ha escollit un dels llocs més simbòlics per fer la presentació de la seva llista electoral: L'espai del davant del Pavelló Municipal de Sant Julià de Ramis, rebatejat com a Plaça 1 d'octubre, escenari d'una de les càrregues més importants que van fer la policia espanyola i la Guàrdia Civil fa dos mesos. L'acte ha servit per presentar els quatre caps de llista de la formació de cara al proper 21 de desembre. Tres d'ells de forma presencial – Girona, Tarragona i Lleida – i el quart, l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont que ho ha fet des de Brussel·les.Puigdemont ha volgut recordar "l'esperit" de l'1 d'octubre i "la dignitat" de les persones que van participar en el referèndum. De fet, en el seu discurs el candidat de JxCat ha demanat que aquestes eleccions serveixin per "restaurar el govern legítim", i tornin a ser una "derrota històrica" per a l'estat espanyol. " L'1-O va ser una victòria del país i dels ciutadans. Vam vèncer la port i la violència i ens vam unir per la llibertat, ara hem de tornar-ho a fer", ha reblat.El cap de llista de JxCat ha carregat contra l'estat espanyol i el "seu autoritarisme", i ha assegurat que la imatge que va donar el dia del referèndum "va traspassar fronteres". "A fora la gent ha pogut veure la potència de les càrregues, però sobretot la impotència política per resoldre el problema", ha etzibat Puigdemont.L'expresident ha titllat "d'autèntic cop d'estat" l'aplicació de l'article 155 de la constitució i ha recordat a l'executiu de Mariano Rajoy que el futur dels pobles "no es decideix en els tribunals o en els consells de ministres". En aquest sentit, Puigdemont ha lamentat que el govern espanyol s'hagi atribuït unes funcions "que ningú els ha donat".Per acabar el seu discurs ha demanat l'alliberament dels consellers destituïts així com del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i de l'expresident de l'ANC i número dos de la llista de JxCat, Jordi Sánchez. "Reclamem que surtin d'on mai haurien d'haver entrat", ha reivindicat Puigdemont entre aplaudiments dels prop de mig miler de simpatitzants i militants.L'acte l'han conduït la periodista Pilar Calvo que va de número 64 a les llistes i l'actor i director teatral Joan Lluís Bozzo, que ho fa en el 71. Els dos han repassat el nom i la biografia de tots els candidats que, un per un, han anat pujant a sobre l'escenari.Abans que Puigdemont fes la seva intervenció des de Brussel·les, ha estat el torn pels diferents caps de llista. La vice-rectora de la UdG i candidata per Girona, Gemma Geis, ha assegurat que el vot del 21 de desembre ha de servir per "tornar al Govern legítim". Geis també ha lamentat que hi hagi gent que se senti "orgullosa" del suport del PSC i C's a l'article 155.Una posició compartida amb el cap de llista per Tarragona, Eusebi Campdepedrós, i el de Lleida, Josep Maria Forné. Campdepedrós de fet, ha recordat que la seva voluntat era presentar-se per ERC, però que no ho va fer al veure que "no representava la unitat" que sí té Junts per Catalunya.Qui també ha intervingut a l'acte ha estat l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, que ha cridat a votar per poder fugir d'un Estat "governat per un partit corrupte". Madrenas lamenta que l'executiu de Rajoy aprovi les càrregues de l'1-O, "en comptes d'avergonyir-se'n".L'acte, que s'ha fet a l'aire lliure amb temperatures properes als zero graus, ha conclòs amb l'himne dels Segadors cantat pels assistents i amb l'anunci de trobar-se a Brussel·les el proper 7 de desembre. "Ens trobarem allà president", ha reblat Geis, just abans que el públic esclatés amb crits de "Puigdemont, el nostre president".

