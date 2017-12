VÍDEO Canons d'aigua per dispersar una manifestació contra la ultradreta alemanya

Delegates of #Germany’s right wing populist #AfD party first have to get past thdemonstrators before joining their party conference in #Hanover. After entering parliament for first time will once again debate how #FarRight AfD wants to be. pic.twitter.com/yLZMeVEKVi — Michaela Kuefner (@MKuefner) 2 de diciembre de 2017

La policia alemanya ha utilitzat canons d'aigua per dispersar a diversos grups de manifestants que bloquejaven els carrers de la ciutat de Hannover, on l'ultradretà i xenòfob partit Alternativa per a Alemanya (AfD) està celebrant un congrés. La trobada d'aquest dissabte, segons els organitzadors, ha d'aplegar més de 8.500 persones i ha de servir per posar una mica de tranquil·litat a l'interior del partit, ja que està entre conservadors tradicionals i ultranacionalistes. L'AfD va aconseguir el 12,6% dels vots en les últimes eleccions del 24 de setembre d'enguany.Amb aquest resultat, es va convertir en el primer partit d'ultradreta que entra al Parlament alemany des de la II Guerra Mundial, i es convertiria en la primera força d'oposició, si finalment fructifiquen les properes converses entre la cancellera, Angela Merkel i Martin Schulz, líder socialdemòcrata, per repetir una gran coalició de Govern.En aquest congrés, que s'està celebrant, possiblement es decidirà el nom del substitut de Frauke Petry com a colíder del partit al costat de Joerg Meuthen. Petry va abandonar les files de la formació, alarmada per l'ascens de la branca més extremista.

