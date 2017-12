Rajoy sentencia que el procés «ha acabat» i fa bandera del 155

Xavier García Albiol, Mariano Rajoy, Enric Millo, Dolors Montserrat, a Mataró Foto: PPC

La España plural y diversa que todos queremos, la que quiere vivir tranquila y en libertad. Sigamos trabajando por el bienestar de las personas #Castelldefels #FelizSábado pic.twitter.com/T84Quj7QKe — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) December 2, 2017

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha declarat taxativament aquest dissabte des de Mataró que el procés català "ha acabat" i "malament". Rajoy ha defensat que l'aplicació del 155 ha tornat la "normalitat" a Catalunya i ha avisat que aquest precepte de la Constitució espanyola ha deixat de ser un "fantasma jurídic". "Ara tothom sap quan s'aplica", ha indicat en un míting-dinar reservat a alts dirigents i militants de la formació.Rajoy, conscient que encara no pot demanar directament el vot pel PP, ha reivindicat el seu partit i Xavier García Albiol, candidat per Barcelona, com a "valor segur". "Ni t'entendras amb independentistes ni amb l'extrema esquerra", ha assegurat en referència a Podem i els "comuns", que han plantejat portar el 155 al Tribunal Constitucional (TC) El president del govern espanyol també ha assegurat que el seu partit pretén abordar "els problemes reals de la gent" en contraposició als independentistes, que només han estat pendents de "les seves quimeres" i d'"imposar a la resta" el seu projecte. "Per això va caldre actuar en conseqüència", ha afirmat. I ha indicat que va convocar eleccions perquè "altres no van voler, no es van atrevir o no els van deixar, o tot a la vegada"."És hora que es parli de coses diferents que del procés", ha declarat Rajoy, després de sentenciar que "el conte de l'independentisme ja no dona més de si". A més a més, ha suggerit que els independentistes deixin "d'atacar les persones que governen Europa". "A la vida s'ha de saber escollir bé els enemics perquè sinó tens problemes", ha reblat.Rajoy ha conclòs que el procés català ha fet "mal" en sectors de l'economia com el turisme, el transport de mercaderies, la venda automòbils i, fins i tot, ha provocat una "rebaixa de tres dècimes" de la taxa de creixement espanyola al 2,3%. El president espanyol ha pronosticat que si l'independentisme és derrotat definitivament a les urnes, l'any que ve el creixement econòmic d'Espanya es podrà situar en el 3%.En una línia similar, Albiol ha defensat abans que el president del govern espanyol que "cal avançar pel camí que ha marcat el 155". Albiol ha agraït a Rajoy la intervenció de l'autogovern català per acabar amb la "fractura" en la societat catalana i ha presumit d'"enviar Junqueras i Puigdemont a casa", la "renovació de la cúpula dels Mossos" i "tancar ambaixades que parlaven malament d'Espanya".Albiol també ha reivindicat el PP com a "verdadera oposició" contra Carles Puigdemont davant Cs i PSC. "Representem allò que ell més tem: la unió, la fermesa, la bona gestió", ha assegurat. El líder del PP a Catalunya també ha recordat que Albert Rivera defensava al setembre que el 155 era "matar mosques a canonades", un tipus de retret que segurament repetirà al llarg de la campanya del 21-D.El candidat popular també ha avisat els consellers cessats que divendres van declarar davant del Tribunal Suprem que, malgrat la seva acceptació del 155 i la renúncia a la unilateralitat, la Constitució té "moltes maneres d'interpretar-se però en cap cas contempla que Catalunya es pugui separar d'Espanya".Amb tot, l'acte d'aquest dissabte marca l'inici de la cursa electoral del PP cap al 21-D, que començarà de manera oficial dilluns a mitjanit. Els populars posen en marxa una campanya on tenen previst fer sentir la seva presència als carrers de Catalunya, amb accions com la d'aquest matí a Castelldefels: només baixar de l'avió, Rajoy ha fet una passejada -improvisada segons el partit- per Castelldefels acompanyat d'Albiol i l'exalcalde popular del municipi i número set de la llista per Barcelona, Manuel Reyes.Ha estat el primer cop que el president espanyol ha trepitjat els carrers catalans després de l'aplicació de l'article 155. El PP vol fer-se present a Catalunya com a partit de govern a l'Estat i també hi ha prevista l'assistència de ministres al llarg de tota una campanya on faran bandera de la intervenció de l'autogovern català com a mesura per assegurar el futur d'una Espanya unida.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)