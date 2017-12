VÍDEOS Els concentrats davant la seu de la CUP clamen contra els ultres: «No pasaran!»

VÍDEO Crits de «No pasaran!» de les persones concentrades a la seu de la @cupnacional davant la concentració ultra https://t.co/H7aPYmpWkj pic.twitter.com/7IkRc2SOFp — NacióDigital (@naciodigital) 2 de desembre de 2017

El consell polític de la CUP per tancar el programa electoral en vistes a les eleccions del 21 de desembre ha començat aquest dissabte al matí a la seu del partit. A fora, centenars de persones es concentren en contra de la manifestació convocada per l'extrema dreta , responent a la crida pacífica a la militància que el partit va fer per "garantir" la celebració del Consell Polític. Els manifestants pronuncien proclames com "No pasaran" o "Fora feixistes dels nostres barris". Fins al carrer Casp s'hi ha desplaçat una desena de furgonetes dels Mossos, que han blindat la seu amb unes tanques.Entre les persones que s'hi ha pogut veure hi l'exdiputada i candidata per Lleida de la formació, Mireia Boya, la fins ara diputada Mireia Vehí, la portaveu del secretariat, Núria Gibert, o l'exsecretari general de Podem Catalunya, Albano-Dante Fachín.La CUP va fer una crida fer un cordó davant la seva seu aquest dissabte per protegir-se de la concentració d'extrema dreta convocada al mateix lloc. Els anticapitalistes denuncien que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i la Junta Electoral els han deixat en una situació d'"indefensió" perquè no han prohibit la mobilització ultra davant la seva seu nacional a Barcelona el mateix dia que el Consell Polític del partit es reuneix per tancar el programa electoral del 21-D."La CUP va presentar escrits d'urgència als dos organismes demanant la prohibició d'aquesta concentració", explica la formació de l'esquerra independentista en un comunicat. I afegeixen que tant la Junta Electoral com el TSJC "han traslladat la responsabilitat al Departament d'Interior, que actualment es troba en mans del govern espanyol arran de l'aplicació del 155". "Tot i la insistència dels advocats de la CUP davant d’Interior, i a poques hores de la concentració feixista, els mossos encara no han fet cap informe sobre la situació", indica la CUP.El candidat de la CUP, Jordi Salvia, ha denunciat que la convocatòria de l'extrema dreta suposa "la segona part del 20 de setembre". "Aquell cop l'Estat pretenia assaltar de forma il·legal la nostra seu de la mà de la Policia Nacional espanyola i aquest cop venen de la mà de l'extrema dreta", ha afirmat. I ha reblat: "Els rebrem com llavors, de forma calmada i pacifica, però dempeus i decidits a no deixar-nos intimidar".La CUP també ha informat que el seu equip jurídic estudia impugnar la composició de la Junta Electoral espanyola perquè està actuant "de part" prohibint "que un grup de jubilats es pugui concentrar a Reus per demanar la llibertat dels presoners polítics, imposant a TV3 un nou llibre d'estil, fent retirar pancartes on es demana 'democràcia' o perseguint el color groc, mentre s'inhibeixen davant de les amenaces de l'extrema dreta davant d'una seu d'un partit independentista".La plataforma ultra "Por España me atrevo" ha convocat una concentració aquest dissabte davant de la seu nacional de la CUP, amb el lema "Els carrers ja no són vostres". Malgrat que no es coneix amb exactitud qui forma part d'aquesta plataforma, que ja ha convocat concentracions similars davant les seus de l'ANC o d'ERC durant el 2017, van fer córrer la convocatòria diverses organitzacions ultres, com Somatemps En concret, Somatemps no dona detalls de l'acció, però la justifica perquè "fins ara la prepotència del separatisme s'ha basat en el supremacisme d'uns i el matonisme daltres". "La catalanitat hispànica no tem la fanfarroneria de la CUP i els ho direm a la cara", afegeix el text del seu web.Democracia Nacional, per la seva banda, assegura que "la dictadura als carrers de Catalunya de l'ultraesquerra separatista ha acabat" i que "aquesta majoria silenciosa de catalans de la que tant parlen els mitjans han perdut la por a la dictadura separatista i han recuperat els carrers enfront els separatistes".

