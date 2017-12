Una relatora de l'ONU que va denunciar la violència de l'1-O demana visitar Espanya durant la campanya del 21-D

La policia espanyola va assaltar l'Escola Nostra Llar de Sabadell Foto: Juanma Peláez

La relatora del Consell de Drets Humans de l'ONU per a les llibertats de reunió i associació, Annalisa Ciampi, ha ajornat la visita que havia de fer a l'estat espanyol aquesta setmana i ha demanat de fer-la entre el 10 i el 15 de desembre, en plena campanya electoral per a les eleccions del 21-D. Ciampi tenia prevista una reunió amb el Ministre d'Exteriors, Alfonso Dastis, aquest divendres, però fonts del Ministeri han informat que la trobada no s'ha produït.Ciampi va demanar viatjar a Espanya abans de l'1-O per entendre el context en que s'exercien les llibertats de reunió i associació, i per mantenir un diàleg amb les autoritats espanyoles. No obstant això, el 4 d'octubre, Ciampi va signar amb tres experts relators de l'ONU un document que demanava investigar la violència policial del referèndum de l'1 d'octubre, i lamentava la "irrupció de violència durant les votacions". "Qualsevol ús de la força per part de la Policia ha de ser necessari i proporcionat", sostenia Ciampi a la nota.L'endemà, dia 5 d'octubre, el govern espanyol va acceptar la visita de Ciampi entre els dies 29 de novembre i 1 de desembre. Ara, al web del Consell de Drets Humans, figura com a sol·licitada una nova data de visita, entre el 10 i el 15 de desembre.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)