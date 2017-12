Ordre de detenció per al germà de Messi

Leo Messi i Luis Suárez es lamenten després d'una ocasió perduad Foto: FC Barcelona

Matías Messi, el germà de Leo Messi, és conegut segons informen diversos mitjans argentins recollits per El País per les seves relacions amb "els baixos fons" de Rosario, la ciutat argentina on va néixer el crac blaugrana. Informen mitjans locals que va amarrar dijous una llanxa en un club de pescadors de la localitat argentina de Fighiera amb el rostre ensangonat i amb diversos talls. Al vigilant li va dir que havia tingut un accident mentre navegava, una explicació que no va convèncer l'home, que va avisar els agents de seguretat.La policia va anar al lloc dels fets i va inspeccionar l'embarcació, on hi van trobar una pistola. També van comprovar que les marques de sang no coincidien amb les explicacions del germà del futbolista. És per això que van decidir començar a buscar Matías Messi, davant de la sospita que a la llanxa hi viatgés una altra persona i s'hagués pogut produir un crim.Es va activar una recerca d'ordre i captura després de no poder localitzar el germà de Messi al seu domicili. Després, va arribar l'ordre de detenció. Davant la polèmica, la família Messi ha fet un comunicat aquest matí desmentint les informacions de la premsa argentina i assegurant que Matías Messi va patir un accident. La família ha negat també l'existència d'una arma a l'embarcació.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)