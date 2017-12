Es preveuen gruixos de 40 centímetres més per sobre la cota 1.500 metres aquest cap de setmana

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu que les nevades que puguin afectar durant el cap de setmana el Pirineu deixin 40 centímetres més per sobre la cota 1.500 metres. De fet, les previsions apunten a la caiguda de precipitacions en totes les cotes al Pirineu en les pròximes hores, tot i que a partir de dissabte quedaran més restringides al Pirineu i Prepirineu Occidental. També, s'espera que es produeixi el torb. De moment, Protecció Civil manté activada la prealerta del Neucat i ha activat l'alerta del Ventcat, ja que es preveu vent del nord i oest arreu, més reforçat al Pirineu i als dos extrems del país. A més, les ventades agreujaran la sensació de fred a les zones de muntanya, on les activitats a l'aire lliure es poden veure afectades.Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, les nevades s'han deixat veure aquest divendres amb força al Pirineu, tot i que els gruixos han estat molt dispars, amb, per exemple, 20 centímetres a Núria (Ripollès), 44 centímetres al Port de la Bonaigua i 8 centímetres a Vielha, mentre que en cotes més baixes on la neu no acostuma a ser habitual, diverses localitats també han quedat enfarinades. És el cas, per exemple, de Vilanova de Prades (Conca de Barberà) i Montblanc, Tordera, Folgueroles (Osona), Collsuspina (Moianès), Tordera (Maresme) o Sant Hilari Sacalm (Selva).Com a conseqüència de la neu, aquest divendres al vespre hi ha quatre carreteres on és necessari l'ús de cadenes, segons el Servei Català de Trànsit. Es tracta de la C-28, al Port de la Bonaigua, la C-142b per accedir al Pla de Beret, a la BV-5114 a Arbúcies i la GI-541, que està tallada a Sant Hilari Sacalm.Pel que fa el fred, el Servei Meteorològic de Catalunya confirma que l'episodi es mantindrà a les comarques de la Depressió Central, a la Catalunya Central i Litoral i prelitoral central demà i diumenge. A les cotes elevades del Pirineu, bufarà el vent entre moderat i fort amb molts cops forts. Algunes de les mínimes més destacades han estat els 14,8 graus sota zero a Setcases (observatori d'Ulldeter), els -13,8 graus al Refugi de Malniu (2.230m), els -13,7 graus a La Coma i la Pedra (Solsonès) i els 13,5 graus sota zero al Port de la Bonaigua. Les temperatures també s'han acostat als zero graus al litoral. Per exemple, a l'Observatori Fabra de Barcelona s'ha registrat una mínima de 2,4 graus i a Tarragona de 2,9 graus.D'altra banda, Protecció Civil també ha emès una prealerta del pla Procicat per onatge i preveu que fins aquest dissabte al migdia hi hagi onades superiors als 2,5 metres, que de cara a diumenge pujaran fins als 4 metres al nord del Cap de Creus i al Cap de Begur. El fenomen anirà acompanyat de mar de fons del nord.Per tot plegat, Protecció Civil ha demanat prudència en la mobilitat a peu i en la pràctica de les activitats a l'aire lliure a les zones de muntanya. Així mateix, demana no fer activitats si les condicions meteorològiques no ho permeten o interrompre-les si fa molt vent, especialment a les zones arbrades per la possibilitat de caiguda de branques.

