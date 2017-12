El Síndic de Greuges estudia l'actuació de la Junta Electoral davant del 21-D

El síndic Rafael Ribó Foto: Isaac Meler

El síndic de greuges, Rafael Ribó, s'ha mostrat "amoïnat" aquest divendres per les decisions que està prenent la Junta Electoral Central, ja que considera que podrien emmarcar-se fora de les seves competències i, fins i tot, traspassar la legalitat constitucional. Segons el Síndic, la campanya electoral, que comença el proper dilluns, podria dur-se a terme sense preservar el dret a la igualtat de condicions per a totes les candidatures i, per aquest motiu, la institució que defensa els drets de les persones supervisarà totes les possibles afectacions i dificultats que puguin trobar els candidats. Ribó també ha anunciat que investigarà la pàgina web del Ministeri de l'Interior per determinar si pot ser classificada com a mecanisme per incitar la catalanofòbia. A més, ha insistit en la necessitat d'abordar l'actuació policial de l'1 d'octubre en seu parlamentària i monitoritzarà l'aplicació de l'article 155 de la Constitució Espanyola, que està portant a "un conjunt de paràlisis de l'activitat institucional i administrativa que atempta drets", ha advertit.El Síndic de Greuges considera que les decisions que afecten continguts i expressions diverses, tant pel que fa als candidats com als mitjans de comunicació i fins i tot la ciutadania, són una "greu conculcació del dret a la llibertat d'expressió o de manifestació". "Des d'esdeveniments que semblen irrisoris i ridículs però que són molt més profunds, com la prohibició del color groc, fins a les prohibicions a què s'han sotmès expressions tan democràtiques i transparents com la dels avis de Reus que es concentraven davant l'ajuntament per demanar la llibertat dels presos polítics", ha afirmat en roda de premsa.El Síndic també ha manifestat la voluntat d'analitzar la pàgina web del Ministeri de l'Interior per determinar si pot ser classificada com a mecanisme per incitar la catalanofòbia amb l'objectiu de denunciar, paradoxalment, delictes d'odi.Sobre l'article 155, el síndic ha advertit que el fet que la Generalitat es governi a distància pot generar un risc de mala administració i de potencials vulneracions de drets i per això ha subratllat que en farà un seguiment de l'aplicació.El Síndic ha anunciat aquestes noves línies d'investigació en el marc de la presentació pública de l'informe de síntesi de les actuacions realitzades al voltant dels fets de l'1 d'octubre. A més, suposen una continuació de la tasca iniciada el passat abril amb la publicació d'un informe sobre els "retrocessos democràtics" a l'estat espanyol, segons alerta la institució.Després de fer un seguiment de les actuacions policials dutes a terme l'1 d'octubre a partir de les queixes rebudes i de la informació a què s'ha accedit des de diversos canals, el Síndic de Greuges va iniciar una actuació d'ofici. Ribó considera que, tot i que l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) era clara pel que fa al tancament dels col·legis electorals, també assenyalava que calia executar-la "sense afectar la normal convivència ciutadana". El síndic ha manifestat sorpresa davant l'anunci de suspendre la comissió que havia d'analitzar els fets al Parlament de Catalunya, així com que no s'hagi articulat cap mecanisme per fer-ho al Congrés dels Diputats.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)