El PP pretén «modular» la llibertat d'expressió en una nova denúncia contra Terribas

El Partit Popular ha situat els mitjans públics catalans en el seu punt de mira i ha optat per atacar sense miraments. Ara per ara, centra les seves ofensives en la periodista Mònica Terribas, presentadora del programa El Matí de Catalunya Ràdio i referent mediàtic de l'emissora. Aquest dijous va dur davant la Junta Electoral un editorial s e u per referir-se al president Puigdemont i l'executiu català com a "consellers empresonats" i "Govern a l'exili".Aquest divendres, els populars han tornat a la càrrega davant l'organisme electoral. Apunten que el discurs de Terribas a "La Portada" del magazín matinal d'ahir, 30 de novembre , extralimitiva les característiques d'un sumari de continguts i emetia "judicis de valor i posicionaments personals en relació a determinades qüestions polítiques".Ara bé, en la denúncia, a la qual ha tingut accés, el PP va més enllà i subratlla que els professionals dels mitjans de comunicació públics han de "modular la seva llibertat d'expressió" en període electoral. Subratllen l'obligació de TV3 i Catalunya Ràdio de complir amb els principis de "pluralisme, igualtat, proporcionalitat i neutralitat informativa" en el marc de la seva missió "institucional".En l'escrit, argumenten la decisió de portar-la davant la JEC perquè Mònica Terribas no pot emparar-se en l'exercici de la llibertat d'expressió per transmetre segons quins missatges a través dels micròfons de la ràdio pública. "Aquesta manera d'editorialitzar lesiona els principis que deuen ser respectats pels mitjans de titularitat pública" i afegeix que la neutralitat cal "observar-la amb major cura durant període electoral".Així, sol·licita a la Junta Electoral que, davant la reiteració de la periodista, inici els processos necessaris per sancionar la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals si considera que els editorials van en contra de la LOREG, la llei que regula els comicis.Ciutadans, PSC i PP, els tres partits que han avalat l'aplicació del 155, fa dies que impulsen denúncies a la Junta Electoral. A iniciativa del partit d'Inés Arrimadas, s'ha prohibit tant a TV3 com a Catalunya Ràdio utilitzar les expressions "Govern a l'exili", "consellers exiliats", "consellers empresonats" i "president Puigdemont". Ara, un dels temors dels mitjans públics és que Ciutadans recorri també el pla de cobertura sense blocs -amb control, però, dels temps dedicats a cada partit durant tota la campanya- que ha estat aprovat per la junta de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Denuncia del PP contra el El Matí de Catalunya Ràdio davant la Junta Electoral by naciodigital on Scribd

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)