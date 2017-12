La selecció de Bèlgica, entrenada per un català, ja coneix els seus rivals al Mundial

-Si jo sé que el Martínez és bo, si és molt bona persona. Si es mereix la Creu de la Generalitat. No com els jugadors del Barça, els Piqué, Jordi Alba ... aquests ni aigua! què ens importa als aficionats del futbol. Són de l'equip centralista! el dels favors arbitrals!

-Riiiiing: escolta, que l'equip centralista és el Madrit. El que passa és que...(amb veu baixeta) aquests juguen amb Espanya!!!)

-Mare de Déu!! (es senya). Has dit Espanya?? (sonen set llamps) la innombrable!!... (apareix de sobte un cabró pasturant). Llavors... a qui animem?

-tú tranquil. No cal que ho sàpiga ningú, però... és un joc: els diaris digitals no parlen d'Espanya!!! (s'amaga. Catorze llamps) i nosaltres... però d'amagatotis, eh?... veïm els seus partits

-Òstiaaaaa... i si fica gol el Sergio Ramos?

- Bé, el disfresses mentalment de Piqué i crides gooool!. Però fluixet i cap a dedins. Surt un vent, ho dic per experiència, que he tacat més d'un

-I quedes satisfet? quin lío, tú

- et dic un secret?

- si, si, si....

- mentalment cant el lo, lo, lo, lo (cauen vint-i-tres llamps. L'home del temps anuncia gota freda).

- Iiiiiiiiii... quèeee?

- òstia, té un ritme.... prova, però fluixet.

- de debò??

-va, tots dos

-lo,lo,lo,lo,lo,lo,lo,lo,lo,lo........................tjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj



Nació Digital: Moren dues persones a Catalunya per dos mini míssils. El portaveu de Kim Jong-Un declara: "només era una prova. Vam comprar una partida de cohets valencians i els hem tirat. Hem apuntat a Estats Units i mira... alerta Trump!! quan millorem la punteria anirem per tú!!