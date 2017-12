La jutge obre judici oral contra el PP per destruir els ordinadors de Bárcenas

Luis Bárcenas Foto: Europa Press

La magistrada del jutjat d'instrucció 32 de Madrid, Rosa Maria Freire, ha dictat l'obertura del judici oral contra el PP per la destrucció dels discs durs dels ordinadors que l'extresorer Luis Bárcenas feia servir a la seu del partit al carrer Gènova de Madrid. D'aquesta manera, el PP es converteix en el primer partit polític en seure al banc dels acusats. En aquest cas, per un delicte de danys informàtics.L'Audiència de Madrid va confirmar el processament de la formació PP, la seva tresorera Carmen Navarro, l'informàtic José Manuel Moreno i l'advocat de la formació Alberto Durán. Aquests últims també estan acusats d'un delicte d'encobriment i de danys informàtics. Segons la jutge va concloure en la seva instrucció, existeixen indicis que els documents de Bárcenas van ser eliminats "a consciència mitjançant el sistema d'esborrat més dràstic, el de sobreescriptura de 35 passades i ratllat fins a la seva destrucció física".La magistrada, a més a més, ha desestimat la petició del PP i de la tresorera que tingui en compte l'anomenada "Doctrina Botín" per evitar el judici al·legant que no hi ha acusació particular i que la Fiscalia va demanar l'arxiu del cas. I recorda que els investigats haurien impedit la investigació amb l'esborrament de dades "en una causa criminal d'indubtable transcendència". En aquest sentit, la magistrada entén que hi ha una "íntima connexió entre els delictes objecte d'acusació, els danys informàtics i l'encobriment".El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha assegurat que "les responsabilitats polítiques ja es van produir anys enrere" i que ara només "s'ha d'esperar la sentència judicial". Méndez de Vigo ha insistit que en els últims anys hi hagut moltes eleccions i compareixences i dona per tancades les assumpcions de responsabilitats. Precisament, els partits de l'oposició estan demanant a Mariano Rajoy que doni la cara per aquest assumpte.La portaveu del PSOE al Congrés, Margarita Robles, ha exigit al president del govern espanyol que doni explicacions als ciutadans i assumeixi responsabilitats polítiques. "És especialment preocupant que s'obri judici oral en contra del PP per un fet tan lamentable", ha dit. Ha afegit que precisament l'"encobriment" i la "destrucció de proves" no denota "col·laboració amb la justícia i lluita contra la corrupció" de les quals el govern de Rajoy presumeix.

