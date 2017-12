Expedienten sis genets catalans per no desfilar amb la bandera espanyola

Un moment de la gala d'entrega dels premis a Abu Dhabi

Sis genets i amazones catalans van participar a l'entrega d'uns premis a Abu Dhabi i van ser presentats com a procedents de Catalunya, malgrat que quan competeixen ho fan sota el paraigua de la Reial Federació Espanyola d'Hípica. Quan des de la megafonia els van distingir com a "des de Catalunya", els catalans van aparèixer amb banderes de l'organització, i no pas amb l'espanyola, com sí que van fer els competidors de l'Estat que, a més, van ser presentats per: "Des d'Espanya".Arran d'aquests fets i que molts mitjans de Madrid, com El Mundo , se'n fessin ressò, la Federació ha decidit obrir-los un expedient. En aquest sentit, els genets han explicat que la seva presència a la gala nocturna va ser per un invitació a "títol privat" per part de l'organitzador, i no pas a través de la federació. És per això que, segons han declarar per aclarir els fets, van desfilar amb la bandera de l'organització i no amb l'espanyola.A banda, en un comunicat que van remetre a l'agència de notícies Efe, apunten que "tots nosaltres hem tingut el privilegi de formar part de l'equip espanyol en algun moment de la nostra vida esportiva i allà on hem participat sota la bandera espanyola, ho hem fet amb tot el respecte".Pel que fa a la megafonia, desconeixen el motiu pel qual la megafonia de l'estadi va ser "From Catalona" però creuen que "va voler fer un apunt simpàtic cap a nosaltres i que s'ha convertit en desafortunat". Per últim, han volgut demostrar el seu malestar amb tot el que està passant i la rellevància que s'està donant al fet, "traient-lo totalment fora de context".

