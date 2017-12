Els Mossos retiren ninots amb els logotips del PP, PSC i Cs penjats d'un pont a la C-17

Per molt que cridin els indepres és evident que els ninots estan fent gimnàstica. Els han penjat del coll, però com que la sang no els arribava al cervell s'han despenjat i s'han repenjat pel peus. Com que allà estaven una mica avorrits, només veure passar cotxes, - jo ho sé, perquè també m'avorria i he anat a veure què feien- han pintat al pont "a cada cerdo les llega su san martín" i han animat la gent que passava a dalt que els insultessin. Però res, no us amoïneu, que ells saben que són culpables . Però han dit que no ens posem nerviosos, que ells ja faran el possible per morir, que no volen ser màrtirs, però és que...coi! no hi ha manera !...