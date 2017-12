BiciBus, el primer sistema de portabicicletes incorporat al transport públic

D’esquerra a dreta: Joan Alcalà (regidor de mobilitat a l’Ajuntament de Girona, Ricard Font, Marta Madrenas, Josep Saballs, Carles Salgas, Àlex Gilabert i Pere Saló (delegat de Territori i Sostenibilitat a Girona). Foto: Job Vermeulen Photography.

La companyia de transport de viatgers TEISA ha presentat avui a Girona el BiciBus, el primer sistema de portabicicletes incorporat als autobusos interurbans de transport públic de Catalunya. Es tracta d’una prova pilot que, en una primera fase funcionarà a la línia entre Girona – Sant Feliu de Guíxols i S’Agaró, i servirà per comprovar l’operativitat i seguretat del sistema (maniobrabilitat en el recorregut i en les parades, formació a conductors/es, etc.), així com el protocol d’ús del portabicicletes (amb l’ajuda de clients del Consorci de Vies Verdes), per tal de detectar possibles problemàtiques, solucionar-les i/o proposar millores.Posteriorment, de cares a la Setmana Santa / primavera 2018, el BiciBus posarà en marxa un sistema de reserva prèvia de l’espai del portabicicletes vinculat a la compra del bitllet senzill, en uns horaris d’anada i tornada predeterminats, en què els autobusos interurbans que circulin disposaran d’aquest portabicicletes. Inicialment es disposarà de 4 vehicles amb sistema BiciBus. Aquest projecte compta amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, i amb la col·laboració del Consorci de les Vies Verdes de la Diputació de Girona.Tècnicament, el BiciBus és una solució basada en un portabicicletes estàndard ja existent i provat en turismes i autocaravanes, que adhereix a la bola de remolc un accessori homologat per a 4 bicicletes, i que és intercanviable entre autocars. “El requisit bàsic era que fos una solución estàndard, per això es tracta d’un sistema que ja està homologat i que no requereix una instal·lació específica i que pot transportar fins a quatre bicicletes, que és el màxim que es pot portar amb una bola de remolc”, ha explicat el gerent de TEISA, Àlex Gilabert. El primer BiciBus anirà instal·lat en un nou autocar adaptat de Mercedes-Benz Intouro amb fins a 71 places (59 assegudes, 11 de peu, i 1 espai per a cadira de rodes).Des del 2015, i d’acord amb la normativa impulsada per la Generalitat, les bicicletes poden ser transportades als serveis públics regulars de forma gratuïta (una per client, i un màxim de 5), ubicades a la bodega dels autobusos interurbans, i en funció de l’espai disponible. Això fa que, a efectes pràctics, garantir l’espai a la bodega depengui de l’afluència de viatgers, del nombre d’equipatges i del volum que aquests ocupen. Amb el BiciBus, s’ofereix un espai per a la bicicleta, sense que depengui de l’espai sobrer a la bodega.Sota el lema “Mou-te en bici, viatja en bus”, TEISA vol incentivar la intermodalitat bicicleta + autobús a les línies interurbanes de transport públic de la Generalitat de Catalunya, facilitant la col·locació de la bicicleta en un espai reservat del bus. Amb el BiciBus, es vol donar un valor afegit al viatge en autobús interurbà, de forma que moure’s en transport públic, a més de facilitar la mobilitat quotidiana, incentiva la intermodalitat i es vincula a activitats d’oci i turisme, com ara les que ofereixen les Vies Verdes gironines. El Consorci de les Vies Verdes i TEISA col·laboren des de l’any 2004, a través d’un conveni que facilita el transport gratuït de bicicletes a les línies de transport públic que discorren paral·leles a les Vies Verdes, conveni que al 2016 es va actualitzar i ampliar per dur a terme promocions conjuntes en campanyes per afavorir la intermodalitat.La batllessa de Girona, Marta Madrenas, ha agraït l’aposta que ha fet TEISA per aquesta intermodalitat en el transport de viatgers i també el fet que aquesta prova pilot “ha estat fruit d’un treball conjunt entre món públic i món privat i en benefici de tot el territorio, perquè pugui acabar sent un referent en la mobilitat sostenible”, per la qual, ha explicat, l’Ajuntament de Girona ve apostant en els darrers anys, en què ha multiplicat els quilòmetres de carril bici a la ciutat.La primera fase de prova del nou sistema BiciBus s’implantarà a la línea que uneix Girona i Sant Feliu de Guíxols. El tinent d’alcalde de Sant Feliu, Josep Saballs, present avui a la presentació, ha celebrat la iniciativa perquè “les Vies Verdes són un atractiu turístic per a Sant Feliu, ens dona un valor afegit i més ara, que amb el BiciBus aconseguim unir el servei públic, l’esport i la salut”.Històricament, TEISA ha integrat les Companyies de Ferrocarril i els serveis d’autobús hereus dels ferrocarrils d’Olot a Girona, de Girona a Sant Feliu de Guíxols, o de Banyoles a Girona, pel que existeix una vinculació tradicional amb aquests corredors convertits, a dia d’avui, en un referent atractiu de turisme familiar i saludable.Carles Salgas, diputat a la Diputació de Girona, ha adreçat unes paraules d’agraïment “per aquest servei que ofereix aquesta empresa pionera i centenària, que ajuda a la promoció del turisme, dels esports i de Les Vies Verdes. En el mateix sentit, el Secretari de Territori i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Ricard Font, ha dit que “avui posem en marxa aquest sistema que pot semblar senzill en si però que juga un paper molt important en la millora de la mobilitat, i ho fem en una línea que té molt de sentit, perquè la utilitza molta gent per moure’s diàriament, i a més a més ajuda a promocionar les Vies Verdes, amb el que tenen d’interès econòmic pel que fa al turisme”. Font ha explicat que a partir de l’any que ve, el BiciBus s’anirà implementant en tots els operadors de transport públic.Amb la posada en marxa del BiciBus, TEISA continua la seva implicació i compromís per augmentar l’oferta de transport públic i els seus serveis vinculats. En aquest mateix sentit, aquesta tardor ha realitzat una inversió de 2,3M€ en la incorporació d’11 nous vehicles de diferents mides i prestacio –tots ells amb tecnologia Euro VI, la menys contaminant d’entre els motors de combustió–, que donaran servei tant a línies regulars, com a transports escolars i de treballadors, com a excursions estatals i internacionals.En conjunt, el Grup TEISA ocupa a les comarques gironines a 220 persones de forma directa, i a uns 90 acompanyants de transport escolar. TEISA compta amb una flota de 185 autocars –entre vehicles urbans, interurbans de rodalies i de mitja i llarga distància–, opera més de 50 línies de transport regular i a la demanda, i unes 80 rutes escolars i de transport adaptat, a més d’oferir serveis d’excursions d’àmbit estatal i circuits internacionals en autocar.L’empresa familiar TEISA (TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS S.A.) va ser fundada el 13 de març de l’any 1920 a Banyoles, arrel de la iniciativa emprenedora dels seus fundadors, els quals varen adquirir 2 autocars elèctrics Walker que carregaven les seves bateries amb l’energia nocturna generada als salts d’aigua i que no s’aprofitava. Aquesta inquietud visionària, va ser l’excusa pel naixement d’una empresa fortament arrelada al territori i a les comarques gironines, que ha enfortit la relació entre els pobles i les capitals de comarca i Girona durant el segle XX, i que és hereva dels ferrocarrils entre Olot i Girona, Girona i Sant Feliu de Guíxols, o Girona i Banyoles.D’est a oest, de Sant Feliu de Guíxols a Puigcerdà, passant per Girona, Banyoles, Olot i Ripoll; de nord a sud, des de Figueres fins a Santa Coloma de Farners, Sant Hilari Sacalm, Sant Celoni i Barcelona; TEISA encara el seu centenari (2020) amb la tradició i els valors de l’experiència, combinats amb la il·lusió renovada d’encarar els reptes del futur del transport públic i la mobilitat, orientats a la qualitat en el servei vers els clients i la millora contínua.

