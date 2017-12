TV3 «adoctrina» sobre el procés i les televisions espanyoles «informen»: les dades que ho desmenteixen

PERCENTATGE DE TERTULIANS A CADA MITJÀ, EN FUNCIÓ DEL SEU POSICIONAMENT RESPECTE LA LEGALITAT DEL REFERÈNDUM

En les tertúlies de

Els

Matins

de Tv3 durant el període d'anàlisi, un 23,2% dels

tertulians

van considerar que l'1-O no és un acte conforme a la legalitat o amb legitimitat democràtica; un 1,4% que era legítim però no legal; un 28,9% que era legal o amb legitimitat, i un 46,4% no es van pronunciar o no van adoptar un posicionament clar.

En el cas de Tarda

Oberta

de Tv3, un 13,5% dels

contertulians

sostenien que l'1-O no era legal o no tenia legitimitat; un 4,1% que tenia legitimitat però no era legal; un 24,4% que era legal i amb legitimitat, i un 58,1% no es va pronunciar.

Sobre el programa

Més

324 del canal 3/24, un 17,7% va sostenir que l'1-O era un acte legal o amb legitimitat; un 2,9% que tenia legitimitat però no era legal; un 41,2% que era legal o amb legitimitat, i un 38,2% no va prendre un posicionament clar.

La pluralitat o no dels mitjans de comunicació públics de Catalunya s'ha convertit en un dels temes discussió cabdals de la política catalana en les darreres setmanes. Fruit de les constants acusacions d'adoctrinament provinents des dels partits unionistes , s'ha situat al damunt la taula el debat sobre la imparcialitat dels periodistes de TV3, Catalunya Ràdio i l'ACN en relació amb el procés català.PP i Ciutadans han situat TV3 a l'ull de l'huracà. Aquest divendres, però, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) ha publicat un informe minuciós que desmenteix amb rotunditat les acusacions del bloc unionista i, de fet, situa la televisió catalana com la més plural. La memòria del CAC denota, precisament, que la manca de pluralitat és un element que està molt més arrelat als mitjans espanyols.L'estudi, fet per encàrrec del Parlament i aprovat per unanimitat, ha analitzat 125 programes de tertúlia i programes especials entre l'11 i el 30 de setembre posant el focus en les qüestions sobre l'1-O. Aquest és el primer estudi de l'organisme regulador en què analitza el grau de pluralisme de tertúlies de Tv3, 3/24, La1, Telecinco, Antena 3 i La Sexta. De cada programa s'estableix les persones que participen en les tertúlies, els temes relacionats amb l'objectiu d'anàlisi i el posicionament en relació la legitimitat del referèndum d'autodeterminació.Les diferències entre les dues televisions públiques -la catalana i l'espanyola- són abismals. Mentre a TV3 el 55,4% de tertulians situaven l'1-O en un marc legal i legítim i el 38,6% apuntaven tot el contrari -la resta (6%) hi veien legitimitat, però no empara legal-, a TVE els tertulians defensors del referèndum en prou feines van superar el 2%. O, dit d'una altra manera, gairebé el 98% de les veus negaven la legitimitat i la legalitat de la jornada de votació. A Catalunya, les enquestes situen en pràcticament un 80% dels ciutadans els partidaris del dret a decidir i entre el 45 i el 50% els que són partidaris del sí a la independència.La contraposició també és més que evident si es compara la televisió pública catalana amb Antena 3, on les dades treballades pel CAC indiquen 97,3% en contra del referèndum i tan sols 2,7% a favor. Pel que fa a La Sexta, les xifres s'equiparen, però continuen estant a anys llum de la pluralitat: 77,5% contràries, 15% favorables i 7,5% defensors de la legitimitat -que no legalitat- de la jornada.El canal informatiu de TVC va ser la cadena que, en les setmanes prèvies a l'1-O, més micròfon va donar als partidaris i defensors del referèndum. L'aparador més clar dels independentistes, que van ocupar gairebé el 67% de les cadires, lluny del 28,6% que van ocupar els detractors.Un dels casos visualment més rellevants que plasma el CAC en el seu darrer informa és el programa matinal de Telecinco, presentat per la periodista Ana Rosa, on no es va donar veu a cap tertulià que fos defensor de la legalitat i la legitimitat de l'1-O. En concert, el 56% dels convidats s'oposaven frontalment al referèndum, mentre que la resta, simplement, "no es va pronunciar".

Informe del CAC sobre el pluralisme a les tertúlies de televisió entre l'11 i el 30 de setembre de 2017 by naciodigital on Scribd

