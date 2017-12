En marxa el Gran Recapte amb l'objectiu de recollir 4.300 tones d'aliments

14:43 Rivera acusa el PSC de ser una «mala còpia dels nacionalistes» amb propostes d'Artur Mas. Afirma que els socialistes i el PP no volen que governi el partit taronja però que no els quedarà "més remei" que donar-los suport.

14:18 Rajoy declara que el procés «ha acabat» i «malament». El president del govern espanyol avisa que ara "tothom sap quan s'aplica el 155”. Albiol es reivindica com "la verdadera oposició" contra Puigdemont i l'independentisme davant Cs i PSC. Informa Isaac Meler.

14:17 Els tres punts comuns que proposa la CUP: República, presos polítics i procés constituent. Els anticapitalistes reclamen que els acords siguin concrets i clars, en la línia del que va avançar Elsa Artadi (JuntsxCat). Informa Roger Tugas.

14:16 Puigdemont demana encarar el 21-D com a «segona volta» del referèndum. El candidat de Junts per Catalunya ha defensat una Catalunya independent que decideixi les polítiques del seu propi futur.

13:51 Iceta confia que el Suprem deixi dilluns en llibertat els consellers i els «Jordis». El secretari general i president valencià, Ximo Puig, defensa la proposta de finançament autonòmic del PSC com a solució per resoldre "l'asimetria" actual.

13:51 Els «comuns» s'aferren a la via Colau per fer realitat el «somni» d'arribar a la Generalitat. La candidatura de Xavier Domènech reivindica que no es pot posar "ni Montoro ni el TC com a excuses" per no prioritzar les polítiques socials. Informa Sara González.

13:30 Arrenca l'acte del PP a Mataró. Albiol agraeix a Rajoy l'aplicació del 155: "Ha permès tornar la normalitat a les institucions i al carrer".

13:09 Els ultres han marxat sense problemes, els Mossos desmunten les tanques i la portaveu de la CUP, Núria Gibert, demana als simpatitzants que se'n vagin amb grups i els agraeix el suport.

12:48 La portaveu de Democracia Nacional llegeix un manifest en què afirma que està en contra de la il·legalització de la CUP perquè és "una fàbrica de patriotes".

12:48 L'ANC ven 45.000 de les 55.000 entrades per al concert per la llibertat dels presos polítics. Els beneficis de la venda es destinaran a la Caixa de Solidaritat.

12:29 Unes poques desenes d'ultres s'acosten on hi ha la concentració davant de la seu de la CUP. Els seus simpatitzants criden "No passaran!" i "Els carrers seran sempre nostres!". Unes poques desenes d'ultres s'acosten on hi ha la concentració davant de la seu de la @cupnacional. Els seus simpatitzants criden "No passaran!" i "Els carrers seran sempre nostres!" https://t.co/QyEEAnPpOT pic.twitter.com/K97K3KBdZb — NacióDigital (@naciodigital) 2 de desembre de 2017

12:29 Els manifestants a la seu de la CUP estan encarats cap al carrer per on s'esperen els ultres, protegits per un cordó amb tanques i nombrosos agents dels Mossos.

12:20 Marta Pascal planteja les eleccions del 21-D com un «plebiscit» entre Rajoy i Puigdemont. La coordinadora general del PDECat afirma que només els val guanyar els comicis i exigeix que es posin en llibertat els presos per «competir en igualtat de condicions».

12:18 Una mica més tard de les 12h, l'hora de la convocatòria ultra, encara no han arribat els espanyolistes davant de la seu de la CUP, protegida per alguns centenars de militants. Els concentrats a la seu de la @cupnacional s'encaren mirant cap a cantó Llobregat, de la direcció d'on s'espera que vinguin els ultres, amb crits de "Fora feixistes dels nostres barris!", "No passaran!" i "Oh, no, nazis no, nazis no, nazis no!" https://t.co/l66eaCupOr pic.twitter.com/irdnRCBp0s — NacióDigital (@naciodigital) 2 de desembre de 2017

11:47 Tota la vorera de la seu de la CUP ja està plena de gent, amb tanques protectores i agents dels Mossos protegint. Informa Roger Tugas.

11:32 El Banc d'ADN veu com un «atac a la democràcia» aplicar el 155 a les polítiques de memòria. Roger Heredia defensa poder "tornar l'esperança" als familiars de desapareguts mentre que l'eurodiputat Josep Maria Terricabras troba "lamentable" que el 155 "talli" els recursos.

10:31 Els CDR Alt Ter es desvinculen dels ninots penjats a la C-17 i condemnen l'acció. Consideren que es tracta d'uns fets que s'allunyen de la línia d'accions proposades pels comitès.

09:55 El PP català, un partit amb l'autonomia intervinguda. Joan B. Culla i Manuel Milián Mestre analitzen per a NacióDigital la situació del partit davant del 21-D. Informa Pep Martí.

09:54 Música i festa en un nou clam del sobiranisme per la llibertat dels presos polítics. L’Estadi Olímpic de Montjuïc acull una nova concentració per mantenir encesa la flama de la revolució ciutadana i pacífica enfront de la repressió d'Espanya. Per Sergi Ambudio.

22:29 VÍDEO Reclamen la llibertat dels presos polítics des de les portes de la presó de Tarragona. Una cinquantena de persones s'han concentrat davant el centre penitenciari lluint espelmes i pancartes per donar escalf als consellers i als Jordis que segueixen empresonats després d'haver declarat aquest divendres davant el jutge Llarena.

21:05 REPORTATGE Els «altres» represaliats del referèndum; per Isaac Meler. Diverses investigacions de la policia espanyola i la Fiscalia avancen contra ciutadans i càrrecs electes que van donar suport a l'1-O o van protestar contra la brutalitat policial. Agents dels Mossos d'Esquadra també afronten denúncies i processos interns contra la suposada passivitat del cos.

20:52 La CUP obre campanya a un col·legi icònic de la violència policial de l'1-O. Els anticapitalistes faran el primer acte electoral dilluns a la nit a l'escola Ramon Llull de Barcelona.

20:45 TV3 formalitza la demanda contra «El País» per no rectificar un reportatge injuriós. El periodista Íñigo Martínez acusava la cadena de manipulació reiterada en l'article "Una semana en la burbuja de TV3".

20:44 EXCLUSIVA El PP pretén «modular» la llibertat d'expressió en una nova denúncia contra Terribas. Els populars sol·liciten a l'organisme electoral que sancioni la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals pel discurs de la presentadora de Catalunya Ràdio. Informa Sergi Ambudio.

18:12 La CUP crida a fer un cordó contra la concentració ultra de dissabte a la seva seu. Els anticapitalistes denuncien "indefensió" provocada pel TSJC i la Junta Electoral perquè no han prohibit la convocatòria de l'extrema dreta.

16:11 Els advocats de Nuet recorren la prohibició de Llarena d'assistir a les declaracions dels consellers. Recorden que se'ls va citar degudament i que la causa no està secreta i demanen que els paguin les despeses de desplaçament des de Barcelona.



16:03 Sis militants de la CUP, sancionats fer campanya per l'1-O a Torredembarra. Els denunciats per la Policia Local s'enfronten a multes que oscil·len entre els 600 i els 1.200 euros. Els anticapitalistes afirmen que hi ha un sector dels agents que els persegueix de manera arbitrària i demanen que s'expulsi el PSC del govern municipal. Informa Jonathan Oca.

15:57 Turull, Rull i Sànchez accepten el 155 i diuen que actuaran dins del «marge constitucional». L'advocat dels consellers del PDECat i del president de l'ANC diu que se'ls ha d'alliberar perquè el 21-D hi hagi "igualtat de condicions" pels candidats i els electors.

15:41 Millo demana a ERC que aclareixi si qüestiona el "rigor" dels funcionaris que "garantiran la transparència" del 21-D. El delegat del govern espanyol a Catalunya diu que és una "irresponsabilitat tremenda" que els republicans posin en dubte la "neteja" de la jornada electoral.

15:36 Domènech demana l'alliberament dels consellers: "Qualsevol dia de més que estiguin empresonats és injustificat”. El candidat de Catalunya en Comú-Podem reclama la sortida de presó "per tenir una campanya electoral amb mínims estàndards".

15:03 El govern de Rajoy avisa Podem que portar el 155 al TC és actuar «d'apèndix» dels independentistes. El portaveu del govern espanyol considera que no hi ha "consistència jurídica" per recórrer la inconstitucionalitat de la suspensió de l'autonomia de Catalunya. Méndez de Vigo celebra que el 155 hagi "recuperat la normalitat" a Catalunya.

14:55 La Fiscalia demana al Suprem que els consellers i els «Jordis» segueixin empresonats. El ministeri públic considera que persisteixen els riscos de fugida i reiteració delictiva.

14:39 Els Avis i Àvies per la llibertat omplen el saló de plens de l'Ajuntament de Reus. El col·lectiu ha volgut mostrar d'aquesta manera que el seu desacord amb la decisió de la Junta Electoral que els prohibeix reunir-se amb elements grocs a la plaça del Mercadal a partir del 5 de desembre en defensa dels presos polítics.

14:30 Pablo Casado veu Pinotxo com «la mascota de l'independentisme». Considera que la proposta d'Iceta seria un premi "a la deslleialtat que ha malbaratat en durant el procés”.

13:51 Acaben les compareixences dels consellers i els "Jordis" al Tribunal Suprem. El magistrat Pablo Llarena no decidirà fins dilluns si els deixa sortir de la presó.

13:47 Una diputada d'En Comú Podem considera «indigne» que Domènech culpi ERC i el PDECat del 155. Marta Sibina, que va estripar el carnet de Podem per la intervenció de Pablo Iglesias, no comparteix que es veti els independentistes per presentar el recurs al TC.

13:41 JxCat diu que negocia tres punts programàtics amb ERC i CUP sobre els presos, legitimar l'1-O i el procés constituent. Artadi respon a Rovira que només hi pot haver un sol Govern amb Puigdemont al capdavant i Junqueras com a vicepresident.

13:40 Arrimadas sobre els presos: «Respecto les decisions judicials, però si tornen a governar, faran el mateix». La candidata de Ciutadans critica que ERC recluti 14.000 apoderats per fer "un recompte paral·lel" i diu que "les tupinades les van fer ells l'1-0 i el 9-N".

13:24 Jordi Sànchez ja declara al Tribunal Suprem. És l'últim en comparèixer davant del magistrat instructor Pablo Llarena.

13:13 El jutge del Suprem no decidirà fins dilluns si excarcera els consellers i els «Jordis». Els membres del Govern han declarat que accepten el 155 i es comprometen a actuar dins del marc constitucional.

13:14 Madrid acomiada els funcionaris de les delegacions de la Generalitat a l'exterior. El Departament d'Exteriors va "explorar" la possibilitat de traslladar-los a altres organismes però la majoria perdran la feina tot i tenir contractes indefinits.