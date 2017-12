Arrenca el Gran Recapte amb l'objectiu de recollir 4.300 tones d'aliments

La novena edició del Gran Recapte d'Aliments ha arrancat aquest divendres a primera hora, quan mercats i supermercats han obert les seves portes al públic, amb 2.700 punts de recollida arreu de Catalunya. La iniciativa espera assolir les xifres de l'any passat i recaptar 4.300 tones d'aliments entre aquest divendres i dissabte.La iniciativa, organitzada pels Bancs dels Aliments de Catalunya, compta amb 27.000 voluntaris, una xifra rècord si bé les inscripcions van arribar a última hora aquest any. La presidenta del Banc dels Aliments de Barcelona, Roser Brutau, espera que el Gran Recapte assoleixi les 4.300 tones o les superi, tot i la convulsió política de les darreres setmanes. "Hem passat un any molt mogut i estem travessant un moment molt delicat, que ha fet que el ressò del Gran Recapte s'hagi alentit per l'allau de notícies", ha assenyalat Brutau, en nom dels quatre Bancs d'Aliments de Catalunya, en el tret de sortida del Gran Recapte, que aquest any ha estat al Mercat de la Marina de Barcelona.Mostra d'això és el baix ritme inicial d'inscripcions de voluntaris. Els organitzadors es van veure obligats a fer una crida a través dels mitjans de comunicació, que va tenir resultats immediats. També van tenir dificultats per trobar una gran nau industrial on classificar els aliments i finalment la van trobar a la Zona d'Activitats Logístiques (ZAL) del Port de Barcelona.Els aliments més preuats en el Gran Recapte són l'oli; les conserves de peix, pel seu elevat poder nutritiu; la llet, molt demanda, i les verdures i llegums cuites en pots de vidres o llaunes per estalviar en despesa energètica. Els milers de tones d'aliments que es recaptin entre aquest divendres i dissabte es classificaran en una nau i després es paletitzaran.Brutau ha destacat que el Gran Recapte permet "equilibrar la dieta nutricional del repartiment dels Bancs dels Aliments, que es basa sobretot en els productes que arriben per malbaratament alimentari". "Tenim necessitat d'aliments, ja que hi ha moltes famílies en situació de vulnerabilitat. Nosaltres el que desitjaríem és que el Banc dels Aliments no fos necessari", ha afirmat el director del Banc dels Aliments de Barcelona, Lluís Fatjó-Vilas.El regidor de Comerç i Mercats de l'Ajuntament de Barcelona, Agustí Colom, ha assenyalat que els mercats són l'"expressió de la col·laboració del comerç de proximitat, els que són més propers a la gent" i ha valorat que els ciutadans facin un "esforç més gran" a les portes del Nadal per poder suplir les "mancances" socials.

