JxCat diu que negocia tres punts programàtics amb ERC i CUP

Elsa Artadi, durant l'entrevista a «El matí de Catalunya Ràdio» Foto: Twitter @maticatradio

La directora de la campanya de Junts per Catalunya (JxCat), Elsa Artadi, ha explicat que aquesta candidatura està pactant tres punts programàtics amb ERC i la CUP. En una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio, la número 10 de la llista que encapçala Carles Puigdemont ha afegit que els tres punts -i no els nou de l'esborrany que s'havia donat a conèixer- es refereixen a l'alliberament dels "presos polítics" i la fi de l'aplicació de l'article 155; reivindicar el resultat del referèndum de l'1-O i remarcar que aquell va ser el "resultat legítim", i que el 21-D ha de servir per a ratificar-lo; i finalment crear un procés constituent que serveixi per "eixamplar la base". Aquests punts es continuaran negociant en una reunió de dilluns que ve, segons ha apuntat Artadi.D'altra banda, la directora de la campanya de JxCat ha respost la secretària general d'ERC i número dos dels republicans, Marta Rovira , que només hi pot haver un sol Govern, i que aquest ha de tenir Puigdemont com a president i el cap de llista d'ERC, Oriol Junqueras, com a vicepresident.Pel que fa als punts programàtics que es negocien entre nacionalistes, republicans i cupaires, Artadi ha insistit que es posaran fàcilment d'acord perquè és lògic que les tres formacions defensin tant el resultat de l'1-O, com la supressió del 155 i l'inici d'un procés constituent. "No hi ha discrepàncies", ni "dubtes" ni tampoc "diferències d'opinions", segons ha assegurat. Dilluns que ve, doncs, s'espera que s'acabin de tancar aquests punts en comú, ja que s'espera que aleshores s'hagi aclarit la situació dels "presos polítics", amb opcions que puguin ser alliberats.D'altra banda, Artadi ha insistit que els països "normals" només tenen un Govern, després que Rovira insinués que després del 21-D hi podria haver dos executius, un a Sant Jaume i un altre a Brussel·les. Aquí la número 10 de la llista de JxCat ha reiterat que la seva aposta només passa perquè Puigdemont torni a ser investit, ja que no preveuen fer president ningú que no sigui ell. "Em costaria creure que hi hagués diputats independentistes que van investir Puigdemont [el 2016] i que ara no li donin continuïtat", ha fet notar.Així, l'aposta de JxCat és tornar a un escenari de "semi-normalitat" amb Puigdemont de nou al Palau de la Generalitat i que es torni a formar el mateix executiu que abans que s'apliqués el 155. "Cal transformar el 21-D en una oportunitat, perquè si l'Estat ignora el resultat es carregarà la democràcia del país", ha asseverat.Finalment, i preguntada per la possibilitat que es formés un executiu amb els membres de l'anterior Govern i, després, donessin pas a nous consellers -a mig mandat-, Artadi s'ha limitat a dir que això dependrà de la voluntat dels consellers que "han arribat fins aquí".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)