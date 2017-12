El govern de Rajoy avisa Podem que portar el 155 al TC és actuar «d'apèndix» dels independentistes

El govern espanyol considera "sorprenent" que Podem i els "comuns" presentin un recurs al Tribunal Suprem sobre l'aplicació del 155 perquè es tracta d'un recurs que consta a la Constitució. "Això és actuar com apèndix dels independentistes, ja que no té consistència jurídica", ha sentenciat el portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, que ha afegit que la iniciativa del partit liderat per Pablo Iglesias "sorprendrà" a molts dels seus votants.De fet, el portaveu de l'executiu de Mariano Rajoy ha aprofitat per burxar en les discrepàncies internes de Podem i ha recordat les declaracions de la diputada i cofundadora del partit Carolina Bescansa, que va instar Iglesias a "parlar més als espanyols i no només als independentistes".Just després que aquesta setmana hagi fet un mes que es va suspendre l'autonomia de Catalunya amb l'aplicació del 155, Méndez de Vigo ha celebrat la "unitat dels partits constitucionalistes" a l'hora d'aprovar-lo. "Ens ha portat a recuperar la normalitat democràtica que l'independentisme havia posat en solfa", ha argumentat. També ha avançat que en els pròxims dies la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, farà un balanç de l'aplicació del 155.El govern espanyol assegura que l'actual Constitució, pactada l'any 1978, segueix sent plenament vàlida. A cinc dies de celebrar l'aprovació de la carta magna, amb un PSOE que reclama reformar-la i un Podem que la considera esgotada, Méndez de Vigo, ha reivindicat que la Constitució és la "pedra angular" de la transformació de l'Espanya.El "consens", ha dit el portaveu del govern de Rajoy, va ser la "paraula màgica" del moment i la que ha de seguir regnant ara que l'independentisme la qüestiona. "Fora de la llei no hi ha democràcia i la política que es faci fora d'ella està inhabilitada", ha sentenciat Méndez De Vigo. Per resoldre tot conflicte polític, ha insistit, cal emmirallar-se en l'esperit de la transició perquè va consolidar l'"estabilitat" i un període "pròsper" a l'Estat i es va fer "de la llei a la llei".El missatge va adreçat als independentistes. Però també al PSOE, que en els darrers dies ha vist com Mariano Rajoy refredava les expectatives sobre una eventual reforma de la Constitució. D'entrada, s'ha posat en marxa la comissió territorial al Congrés, tot i que Podem, ERC, PDECat i PNB no hi participen i Ciutadans hi assisteix amb recels. Enguany, Pablo Iglesias, però, sí assistirà als actes de commemoració de la carta magna a diferència de l'any passat, quan va declinar participar-hi.De fet, sobre la comissió territorial que s'ha posat en marxa al Congrés, ha recordat que “el realisme i la responsabilitat aconsellen canviar per millorar”, però ha demanat que es respectin els procediments establerts amb “majories àmplies”. Justament per això ha demanat que tots els partits participin a la comissió.

