La neu emblanquina gran part del territori

Una imatge de Camprodon, al Ripollès, aquest matí Foto: ACN

El pont de Camprodon, enfarinat aquest divendres al matí Foto: Cristina Castells

La nevada també s'ha deixat notar a Manlleu Foto: Adrià Costa

La neu ja cau en molts sectors del Pirineu, especialment a la cara nord. A Puigcerdà, per exemple, ja hi ha acumulats 2 centímetres. Alguns d'aquests punts on la neu ja ha enganxat són Vic a Osona, Moià, la zona dels Àngels al Gironès i també Prades al prelitoral de Tarragona.Aquest matí, la neu ja havia començat a caure en punts que són més habituals per l'època, concretament a molts punts del Pirineu com Vielha, Esterri d'Àneu, Puigcerdà o Camprodon. Segons el Servei Meteorològic, aquesta tarda la neu pot emblanquinar punts del litoral per sota dels 200 metres.Segons el Servei Català de Trànsit, aquest migdia es necessiten cadenes per circular només per la C-28 entre Vaquèira i Naüt Aran i a la C-142b entre Vaquèira i el pla de Beret. Segons les previsions , l'emblanquinada serà important a diversos punts del territori com la Vall d'Aran i el nord del Pallars, però també afectarà la Ribagorça, la Cerdanya, el nord del Ripollès i fins i tot punts del nord del Berguedà. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, els models meteorològics divergeixen en la previsió.Segons el model UM, aquesta tarda pot nevar per sota els 200 metres al litoral. En canvi, segons el WRF, la cota serà molt més elevada i la precipitació serà minsa.Tot i que ha nevat en diversos punts del Ripollès i municipis com Camprodon han quedat ben emblanquinats, no hi ha incidències en el transport escolar d'aquesta comarca, segons el Consell Comarcal del Ripollès.Així mateix, el Servei Meteorològic preveu que fins dissabte a mitjanit el vent bufarà de component nord a la meitat nord de Catalunya, les Terres de l'Ebre i al litoral de Tarragona, sobretot a les cotes més altes.Davant la previsió de nevades i fortes ratxes de vent, Protecció Civil ha activat les prealertes dels plans Neucat i Ventcat. Així mateix, també ha demanat precaució en la mobilitat de cara al cap de setmana si es preveuen desplaçaments a les comarques afectades i evitar fer activitats a l'exterior a l'alta muntanya en situacions de fort vent i precipitacions.