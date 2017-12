Iceta, Arrimadas i Bertín, tot va molt bé!

Bertín Osborne i Miquel Iceta s'abracen a «Mi casa es la tuya» Foto: Twitter @micasaeslatuya

Apareix a tot arreu, sembla que hi ha molta gent que desitja ungir-lo amb l’etiqueta “home de consens” de cara al 21 de desembre. No para d’aparèixer a la tele i l’altre dia va ser el convidat de Bertín Osborne. Bé, ell i abans Inés Arrimadas. Bertín va llogar un pisàs ben opulent a Barcelona i primer la Inés i després el Miquel van passar per allà per a conversar una mica. Ella va preparar un salmorejo i una botifarra amb mongetes. Ell amb prou feines va donar un cop de mà per a enllestir una esqueixada de bacallà.Van parlar de masclisme i ell es va queixar amargament de les acusacions que rep habitualment sobre aquest particular, junt amb les d’homòfob i feixista. Uns quants segons després van entrar a la cuina per preparar el dinar i ell va exclamar “La cocina es toda tuya!”. Fabulós! Està clar que no deia amb cap mala intenció però va tenir gràcia el contrast entre el que acabava de dir i la frase que li sortir de l’ànima. De fet, si alguna cosa destaca d’aquest programa és que el presentador sap injectar com ningú gràcia i simpatia a les converses. Profunditat, ja és un altre tema.Un detall hàbil, sens dubte. A partir d’aquí l’anunci de propaganda electoral ja va ser d’allò més descarat. Poc abans Arrimadas li havia dit a Bertín que quan parlés amb Iceta li suggerís que de cara a la gestió dels resultats del 21-D seria una molt bona idea pactar junts contra l’independentisme. Després, el marit de la convidada Xavier Cima –exdiputat de CiU- va enunciar que votaria Ciutadans a les eleccions: “Voldria que ella complís el seu somni de ser presidenta de la Generalitat. L’evolució que ha fet els últims anys ha sigut espectacular”. Cima semblava que s’hagués convertit talment en un membre del jurat d’OT.“Aquest any quin caganer posaries al pessebre? La Forcadell?”. El problema no era que malparlessin del procés –això ja s’esperava i entrava dins de certa lògica seva- sinó que Telecinco els regalés aquest espai gratuït de pura propaganda. Ni una sola concessió humana cap a l’altre banda, ni una misèrrima menció als empresonats, cap mostra d’escalf. S’hauria entès sens dubte com una traïció als seus electors. I no calia emprenyar-los.Es notava un graó més de talla política i calat de pensament. Esclar que quan va dir que el que calia era “Renovar el pacte del 78”, a més d’un se li devien caure els calçotets a terra. Van parlar de la infància, de la formació política, de la homosexualitat i, sobretot, de ballar. Qualsevol motiu era bo perquè Bertín li tragués el Don’t Stop Me Now de Queen. També van recordar Carme Chacón i Iceta va expressar els seus millors desitjos pel 21 de desembre.La normalitat per ells és absoluta. El 155 ha fet meravelles, les empreses que han marxat no trigaran en anar tornant i no hi ha ningú a la presó. Passi un dia amb Bertín Osborne. És oli en un llum.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)