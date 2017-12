Cuixart i Sànchez, Premi Ateneu Barcelonès per la defensa dels drets humans i la dignitat

"Esperem que sigui l'última vegada que haguem de parlar per boca d'ells". Així ho han manifestat aquest dijous la parella de Jordi Sànchez, Susanna Barreda, i la de Jordi Cuixart, Txell Bonet, al recollir el Premi Ateneu Barcelonès per a Sànchez i Cuixart per la defensa dels drets humans i la dignitat.Ells han estat guardonats a la primera edició dels Premis Ateneu Barcelonès, coincidint amb la celebració del Dia de l'Ateneu, junt a l'actriu Montserrat Carulla, pel servei a la Cultura; a Javier Tejada Palacios, per la recerca científica; al fiscal i magistrat emèrit del Tribunal Suprem José Antonio Martín Pallín, pel servei al dret i la justícia, i el professor de filosofia i de filosofia de la literatura universal a la Universitat Iberoamericana de Mèxic Bernat Castany, per la trajectòria de servei a l'Ateneu.En aquest context, Martín Pallín també s'ha referit a la situació dels empresonats i ha alertat: "L'acatament, la submissió i la humiliació ens fa retrocedir a temps inquisitorials".

